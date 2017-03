Shiffrinova najhitrejša po prvi vožnji, Drevova peta, Robnikova 24., Štuhčeva odstopila

Shiffrinova vodi po prvi vožnji veleslaloma v Squaw Walleyju. (Foto: AP)

Italijanka Marta Bassino je na tretjem mestu zaostala 55 stotink sekunde. Povsem izenačena z najboljšo slovensko veleslalomistko na petem mestu je Italijanka Manuela Mölgg. Pred njiju se je uvrstila Italijanka Federica Brignone (+0,99). Le stotinko sekunde počasnejša je bila na sedmem mestu Italijanka Sofia Goggia.

Na startu preizkušnje so bile še štiri Slovenke. Tina Robnik se je s številko 30 zavihtela na 24. mesto (+3,59) in si je zanesljivo zagotovila nastop v drugi vožnji. Takoj za Robnikovo se je na progo pognala Ilka Štuhec, ki pa je po spodbudnih vmesnih časih naredila napako, izgubila ravnotežje in padla, brez kakšnih posledic. Katarina Lavtar s številko 35 je bila za malenkost prepočasna za finale, zaostala je 3,99 sekunde (33.). Ana Bucik s številko 49 na že načeti progi ni imela možnosti za preboj med prvo trideseterico (43.; +4,77).

V veleslalomskem seštevku svetovna prvakinja v disciplini Francozinja Tessa Worley (580) vodi s prednostjo 120 točk pred domačinko Mikaelo Shiffrin (460). Worleyjeva bi si lahko že danes zagotovila mali kristalni globus za zmago v veleslalomskem seštevku, a le v primeru, da Shiffrinova ne bo slavila zmage. Shiffrinova vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Prva zasledovalka, najboljša Slovenka Štuhčeva, na drugem mestu skupne razvrstitve zime zaostaja 178 točk. Shiffrinova ima na vrhu 1323 točk, Štuhčeva pod njo pa 1145 točk. Kalifornijsko zimsko središče Squaw Valley drugič v zgodovini gosti karavano svetovnega pokala, potem ko so v sezoni 1968/69 izpeljali tekmovanji v tehničnih disciplinah, veleslalomu in slalomu, za moške in ženske. Pred tem so leta 1960 prav tukaj pripravili tudi zimske olimpijske igre.