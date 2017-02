SP: Na tekmi vse Slovenke, najboljša v kvalifikacijah Špela Rogelj

Ema Klinec (Foto: AP)

Od treh Slovenk, ki so se morale prebiti skozi kvalifikacijsko sito, v katerem je odpadlo 9 tekmovalk, je bila z 92 metri najboljša Špela Rogelj, ki je s 112,0 točkami zasedla 5. mesto med kvalifikantkami. Zelo dobro je skočila tudi Nika Križnar, ki je z enako daljavo in vetrno izravnavo (3 točke odbitka), a z nižjimi sodniškimi ocenami s 108 točkami osvojila 9. mesto. Maja Vtič je prvi skok v Lahtiju opravila šele danes v poizkusni seriji pred kvalifikacijami, drugi skok pa je končala pri 83 metrih (2,8 točke dodatka), s 97,3 točke pa je osvojila 21. mesto. Kvalifikacije je s 96,5 metra in 123,6 točke (1,9 točke odbitka) dobila Avstrijka Chiara Hölzl.





Špela Rogelj (Foto: Aljoša Kravanja)

Od deseterice, ki je nastop na tekmi imela zagotovljen neposredno, so bile s 93 metri najdaljše branilka naslova Carina Vogt ter njena rojakinja Svenja Würth in Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger. Mlada Slovenka Ema Klinec, debitantka na članskem svetovnem prvenstvu, je skočila 87 metrov.