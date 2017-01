Nočni spektakel v Stockholmu pričakovano Shiffrinovi in presenetljivo Strasserju, Kristoffersen in Hirscher pogorela na prvi stopnički

Mikaela Shiffrin je že 28- zmagala na tekmah za svetovni pokal. (Foto: AP)

V ženski konkurenci se je nove zmage v letošnji sezoni razveselila Mikaela Shiffrin, kar je že njena 28. zmaga v svetovnem pokalu. Slalomska kraljica je v finalu le za nekaj vratc prepustila pobudo nasprotnici Veroniki Velez Zuzulovi, a na koncu brez težav kot prva pripeljala v cilj in navdušila švedske navijače zbrane v prestolnici. V malem finalu pa ste se pomerili ljubljenka domačega občinstva Frida Hansdotter, ki je bila na lanski tekmi druga in Norvežanka Nina Loeseth. Zmage pa se je veselila Loesethova, ki je v drugi vožnji izkoristila odstop domačinke in tako na svetovno prvenstvo v St. Moritz odhaja s tretjim mestom na paralelni tekmi.

"Že včeraj, ko sem izvedela, kdo je moja tekmica, sem vedela, da ne bo šlo z lepim smučanjem, z normalno vožnjo ne bo dovolj, tako da sem skušala napadati in vmes tako naredila tudi kakšne majhne napake. A sem zadovoljna, da sem se res borila, da me ni lahko premagala. Upam, da bom do naslednje take tekme uspela več trenirati, da bom prišla kakšen krog dlje. Pozno sem izvedela, da grem na to tekmo, ko je Ilka Štuhec odpovedala svoj nastop. Z izjemo včerajšnjega popoldneva se na tekmo nisem uspela pripraviti. A to je posebna disciplina, ki jo noben prav posebej ne trenira, a vseeno kakšna vožnja več ne bi škodila. Je pa to dobra izkušnja. Proti Fridi sem se poskusila zbrati in se ne predati že na startu, mislim, da je to glavno," pa je po tekmi povedala edina slovenska predstavnica Ana Bucik, ki je na koncu osvojila deveto mesto, potem ko jo je v osmini finala izločila kasnejša polfinalsitka Hansdotterjeva.

Osmina finala (Ž):

Baud Mugnier (FRA) - Mikaela Shiffrin (ZDA)

Marie-Michele Gagnon (KAN) - Bernadette Schild (AVT)

Chiara Costazza (ITA) - Šarka Strachova (ČEŠ)

Ana Bucik (SLO) - Frida Hansdotter (ŠVE)

Mélanie Meillard (ŠVI) - Wendy Holdener (ŠVI)

Katharina Truppe (AVT) - Nina Loeseth (NOR)

Resi Stiegler (ZDA) - Petra Vlhova (SLK)

Denise Feierabend (ŠVI) - Veronika Velez Zuzulova (SLK)

Četrtfinale (Ž):

Mikaela Shiffrin (ZDA) - Marie-Michele Gagnon (KAN)

Frida Hansdotter (ŠVE) - Chiara Costazza (ITA)

Nina Loeseth (NOR) - Mélanie Meillard (ŠVI)

Veronika Velez Zuzulova (SLK) - Petra Vlhova (SLK)

Polfinale (Ž):

Mikaela Shiffrin (ZDA) - Frida Hansdotter (ŠVE)

Nina Loeseth (NOR) - Veronika Velez Zuzulova (SVK)

Finale (Ž):

Mikaela Shiffrin (ZDA) - Veronika Velez Zuzulova (SVK)



Mali finale (Ž):

Nina Loeseth (NOR) - Frida Hansdotter (ŠVE)

Linus Strasser je odlično izkoristil svojo priložnost in zmagal na šesti mestni tekmi v zgodovini svetovnega pokala. (Foto: Twitter)

Zmage med fanti pa se je nekoliko presenetljivo veselil Linus Strasser, ki pred paralelno tekmo še nikoli v karieri ni stal na odru za zmagovalce na tekmah za svetovni pokal v alpskem smučanju. Nemec je na tekmi nastopil kot menjava za Felixa Neureutherja, ki ni pripotoval na Švedsko. In Strasser je svojo priložnost odlično izkoristil, na poti do finala je izločil najboljšega slalomista sezone Henrika Kristoffersena, nato je bil boljši od Stefana Grossa, v polfinalu pa še od domačina Hargina. V velikem finalu pa je ugnal Francoza Alexisa Pinturaulta in se veselil največjega uspeha v karieri in bo z najboljšo možno popotnico odpotoval na svetovno prvenstvo, ki se začne prihodnji teden. Slab dan pa je za najboljšim alpskim smučarjem zadnjih let Marcelom Hirscherjem, ki je svoje nastope v Stockholmu zaključil že v osmini finala. Tretje mesto je na zadovoljstvo in navdušenje domačih navijačev osvojil Mattias Hargin, ki je v drugi vožnji malega finala ohranil minimalno prednost pred odkritjem letošnje sezone, Daveom Rydingom.

Osmina finala (M):

Aleksander Aamodt Kilde (NOR) - Marcel Hirscher (AVT)

Alexis Pinturault (FRA) - Michael Matt (AVT)

Jonathan Nordbotten (NOR) - Dave Ryding (VB)

Sebastian Foss-Solevagg (NOR) - Alexander Horošilov (RUS)

Giuliano Razzoli (ITA) - Manfred Moelgg (ITA)

Mattias Hargin (ŠVE) - Daniel Yule (ŠVI)

Julien Lizeroux (FRA) - Stefano Gross (ITA)

Linus Strasser (NEM) - Henrik Kristoffersen (NOR)

Četrtfinale (M):

Aleksander Aamodt Kilde (NOR) - Alexis Pinturault (FRA)

Dave Ryding (VB) - Alexander Horošilov (RUS)

Giuliano Razzoli (ITA) - Mattias Hargin (ŠVE)

Stefano Gross (ITA) - Linus Strasser (NEM)

Polfinale (M):

Alexis Pinturault (FRA) - Dave Ryding (VB)

Mattias Hargin (ŠVE) - Linus Strasser (NEM)

Finale (M):

Alexis Pinturault (FRA) - Linus Strasser (NEM)

Mali finale (M):

Dave Ryding (VB) - Mattias Hargin (ŠVE)