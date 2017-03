Norvežani slavili v Vikersundu, ki ima novega svetovnega rekorderja, Slovenija na koncu četrta

Stefan Kraft je novi svetovni rekorder. (Foto: AP)

Ekipno tekmo na letalnici v Vikersundu je od slovenskih orlov otvoril Anže Lanišek, ki je v težkih razmerah skočil 203,5 metra in v tistem trenutku Slovenijo popeljal v vodstvo. Po skoku Laniška so se razmere močno poslabšale in vodstvo tekmovanja je za nekaj časa prekinilo tekmovanje. Ko se je veter končno popravil, se je po letalnici spustil domači up Daniel Andre Tande, ki pa je zaostal za Laniškom in Slovenija je ostala v vodstvu. Nato je za Nemce skočil Karl Geiger in tudi zaostal za dosežkom slovenskega orla. Toda veter ga je pred nastopom Michaela Hayböcka znova zagodel žiriji tekmovanja in te se je po nekaj minutnem čakanju odločila, da razveljavijo skoke v prvi seriji, v kateri je Slovenija po enem skakalcu vodila.

V drugo se je Lanišku skok popolnoma ponesrečil in je skočil zgolj 120 metrov, kar je Slovenijo oddaljila od boja za najvišja mesta. Po prvem skoku so bili v najboljšem položaju Norvežani, Avstrijci in Poljaki. Kot drugi je od Slovencev skočil Jurij Tepeš, ki je po nekaj težavah izvleke skok dolg 210 metrov. Takoj za njim pa so gledalci v Vikersundu videli nov svetovni rekord. Domačin Robert Johansson je izjemno zajadral na največji letalnici na svetu in pristal pri 252-ih metrih, kar je nova najdaljša znamka na svetu. Kot tretji od Slovencev se je po smučini spustil Peter Prevc in po nekaj težavah v zgornji fazi leta pristal pri odličnih 233 metrih in vrnil Slovenijo v igro za najvišja mesta.

V zadnji skupini je od Slovencev skočil Domen Prevc, ki je pristal pri 216.ih metrih in Slovenijo vrnil v boj za stopničke in jo utrdil na četrtem mestu. Za nov svetovni rekord pa je poskrbel Stefan Kraft, ki je skočil pri 253,5 metra in za en meter in pol podaljšal rekord, ki ga je malo pred njim postavil domačin Johansson. Avstrijec je imel veliko sreče, da je sicer po doskoku ostal na nogah, saj ni veliko manjkalo, pa bi podrsal in rekord ne bi obveljal. Po prvi seriji je sicer v vodstvu Norveška, druga je Poljska, tretja pa Avstrija.

Peter Prevc je bil najboljši posameznik med Slovenci na ekipni preizkušnji. (Foto: AP)

Drugo serijo je od Slovencev otvoril Lanišek, ki pa tokrat ni ponovil napake iz prve serije in skočil 202 metra. Kljub temu so varovanci Gorana Janusa ostali na četrtem mestu, saj je bil zaostanek iz prve serije še vedno velik. Izjemen drugi skok pa je uspel tudi Juriju Tepešu, saj je skočil kar 232,5 metra in se vrnila v bitko za stopničke. Jurij je za svoj skok prejel celo eno dvajsetico s strani sodnikov. Kot predzadnji od slovenskih orlov se je z vikersundsko velikanko soočil Peter Prevc in tudi on je svojo nalogo opravil odlično, saj je skočil 231 metra. Kljub vsemu je bila Slovenija pred zadnjim skokom še naprej četrta, v vodstvu je bila Norveška pred Poljsko in Avstrijo. Slovenija je za severnimi sosedi pred zadnjim skokom zaostajala za 12 točk. Domen je skočil kot zadnji Slovenec in skočil 226,5 metra in s tem dosegel tudi nov osebni rekord. Stefan Kraft pa za Avstrijo ni ničesar prepustil naključju in s skokom dolgim 244 metrov našim severnim sosedom zagotovil tretje mesto. Kamil Stoch je s skokom dolgim 243 metrov Poljski zagotovil drugo mesto, sebi pa nov osebni rekord. Andreas Stjernen je zdržal vse pritiske in Norvežanom zanesljivo priskakal zmago na predzadnji ekipni tekmi v letošnji sezoni. Drugi so bili na koncu Poljaki, tretji pa Avstrijci. Naša zasedba je končala na četrtem mestu. Poneserečil sem jim je zgolj skok Anžeta Laniška v prvi seriji (120 m.).

Daljave Slovencev v prvi seriji:

Anže Lanišek 120 m.

Jurij Tepeš 210 m.

Peter Prevc 233 m.

Domen Prevc 216,5 m.

Daljave Slovencev v drugi seriji:

Anže Lanišek 202 m.

Jurij Tepeš 232,5 m.

Peter Prevc 231 m.

Domen Prevc 226,5 m.