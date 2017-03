Šest slovenskih orlov na prvi tekmi pod Poncami, Domen, Jurij in Peter potrdili dobro formo iz Vikersunda

Jurij Tepeš je bil z 238 metri najdaljši med slovenskimi orli v kvalifikacijah. (Foto: Kanal A)

Kvalifikacije na planiški velikanki so se začele s slovenskim nacionalnim paketom. Tako so gledalci zbrani v dolini pod Ponacmi v prvih šestih skokih videli kar šest slovenskih orlov. Prvi se je z letalnico soočil debitant v svetovnem pokalu 19-letni Rok Tarman in takoj preletel dvestometrsko znamko (208 m.). Nekoliko slabše sta skočila Rok Justin in Miran Zupančič, ki nista uspela preskočiti dvestometrske znamke. So pa dobro svoje delo v kvalifikacijah opravili tudi Jaka Hvala (208 m.), Nejc Dežman (207 m.) in Tilen Bartol (211,5 m.). Kot naslednji Slovenec se je z velikanko pod Poncami soočil Cene Prevc, ki je s skokom dolgim 205 metrov postavil tudi novi osebni rekord. Od domačih orlov se je prvi na tekmo sicer uspešno uvrstil Bartol, kmalu za tem pa se mu je z novim dolgim skokom pridružil Anže Semenič (227,5 m.), ki je že v poskusni seriji nakazal, da je v izjemni formo. Saj je bil s skokom dolgim 238 metrov najdaljši. Nekoliko slabši skok je uspel Anžetu Lanišku, ki s skokom dolgim 205 metrov ni imel več veliko upanja za uvrstitev v finalno serijo. Zanesljivo se je na tekmo uvrstil tudi Jernej Damjan, ki je skočil 221 metrov in s tem popravil svojo najboljšo znamko na planiški velikanki, njegov osebni rekord sicer znaša 226,5 metra.

Prvi res izjemno dolg polet je uspel Markusu Eisenbichlerju, ki je skočil 236 metrov, kmalu za njim pa je Johann Andre Forfang skočil kar 241,5 metra, kar je bila tudi najdaljša daljava med kvalifikanti, saj so tekmovalci, ki so sledili, že bili uvrščeni na tekmo in so kvalifikacijski skok izkoristili za trening pred petkovo tekmo. A Norvežana so takoj po tem diskvalificirali in tako je kvalifikacije dobil njegov rojak Robert Johansson. Od slovenskih orlov, ki so že bili uvrščeni na tekmo je izjemno skočil Jurij Tepeš, ki je skočil 238 metrov. Takoj za njim pa je skočil Domen Prevc in v sedaj že značilnem agresivnem letu pristal pri 222,5 metrih. Tudi Peter Prevc je bil zadovoljen s svojim skokom, saj je skočil 231 metrov. Najboljši trije skakalci svetovnega pokala Stefan Kraft, Kamil Stoch in Andreas Wellinger niso skočili.

Daljave Slovencev v kvalifikacijski seriji:

Rok Tarman 208 m.

Rok Justin 183 m.

Jaka Hvala 208 m.

Nejc Dežman 207 m.

Miran Zupnačič 193 m.

Tilen Bartol 211,5 m.*

Cene Prevc 205 m.

Anže Lanišek 205 m.

Anže Semenič 227,5 m.*

Jernej Damjan 221 m. *

Jurij Tepeš 238 m.*

Domen Prevc 222,5 m.*

Peter Prevc 231 m.*

*uvrščeni na posamično tekmo

Peter Prevc v Planici brani lansko zmago. (Foto: AP)

Wellinger najdaljši v poskusnih serijah

Nemec Andreas Wellinger je pred finalom svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici v Planici poletel 240,5 metra, kar je bila največja daljava druge serije za trening. S 178,6 točke je bil prvi, drugi je bil vodilni v pokalu Avstrijec Stefan Kraft (234,5 m, 171,4), tretji pa njegov tekmec v boju za globus Poljak Kamil Stoch (231,5 m, 166). Peter Prevc je bil je bil v deževnem vremenu kot najboljši Slovenec šesti (225,5 m, 153,7), sedmi je bil Anže Semenič (229,5 m, 152,1), deveti pa Jurij Tepeš (223,5 m, 148,2). Tilen Bartol je dosegel 14. izid (224 m, 138,7), Domen Prevc (207,5 m, 129,9) in Anže Lanišek (206,5 m, 129,9) sta delila 22. izid, Jernej Damjan pa je bil med 75 skakalci iz 16 držav 28. (210 m, 123,8).