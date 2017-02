Slovenci na ekipni tekmi v St. Moritzu izpadli v 1. krogu, zlato Francozom

Ana Bucik (Foto: AP)

Slovenska ekipa, v kateri so bili Ana Bucik, Štefan Hadalin, Saša Brezovnik in Žan Kranjec, je nastopila proti favoriziranim Švedom (Frida Hansdotter, Mattias Hargin, Maria Pietilä-Holmner, Andre Myhrer). Reprezentanti iz Skandinavije so brez izgubljenega obračuna z izidom 4:0 napredovali v četrtfinale. Še najbližje zmagi je bila prva Slovenka na startu Bucikova, ki je za Hansdotterjevo zaostala le pičlo stotinko sekunde. Hadalin je bil drugi na startu, a končal že na začetku z odstopom. Švedska je s Harginom povišala na 2:0. Brezovnikova ni bila kos Pietilä-Holmnerjevi, ki je dobila dvoboj za tri desetinke ter zagotovila Švedski neulovljivo prednost 3:0. Kranjec je bil zadnji na startu in za Myhrerjem zaostal le 11 stotink.

Švedi so v drugem krogu izločili branilce naslova Avstrijce z nerazpoloženim Marcelom Hirscherjem na startu. Hirscher je po prihodu v St. Moritz preživel dva dneva v postelji zaradi viroze. Hirscher je izgubil oba današnja dvoboja. Francozi, ki so do finala izločili Ruse, Norvežane in v polfinalu Švede z 2:2, na podlagi boljših časov, so v finalu premagali Slovaško (2:2). Prav tako na podlagi boljših časov. Švedska je s 3:1 za bron ugnala gostitelje. Hansdotterjeva in Hargin sta v boju za bron ugnala nova svetovna prvaka v kombinaciji Wendy Holdener (+0,06) in Luco Aernija (+0,33). Slovenija je nastopila na ekipni preizkušnji, na kateri se je merilo 16 reprezentanc. Tudi pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu v Vail/Beaver Creeku se ni prebila čez prvo oviro. Takrat so bili v osmini finala od Slovencev boljši Norvežani.

Marcel Hirscher je bil povsem nerazpoložen. Že srebra, ki ga je osvojil na alpski kombinaciji, se ni pretirano razveselil. (Foto: AP)

"Pred današnjo tekmo sem si rekla, da upam, da je dovolj, da me je enkrat premagala in da bom danes dala vse od sebe, da ji vrnem. Zato mi je res žal za to stotinko, ker vem, da bi bilo tudi ostalim na startu precej lažje, če bi vedeli, da sem zmagala. Ampak tako je. Borila sem se, skušala sem dati vse od sebe. Mislim, da se je to videlo. Tudi drugi so dali svoj maksimum. Žal so bili Švedi za nas premočni," je bila vseeno zadovoljna Bucikova, ki jo je Hansdotterjeva premagala tudi v uvodnem krogu paralelnega slaloma za svetovni pokal v Stockholmu. "Vedno bolj resno se jemljejo te tekme. Zato mislim, da bomo tudi mi morali mogoče malo povečati samo količino treninga paralelnega slaloma. Za Švede vem, da ogromno tega trenirajo, tudi že od malih nog, kar se jim seveda pozna. Bo treba več časa posvetiti treningu, da jim mogoče drugič vrnemo," je še dejala Primorka.

Gre za disciplino, ki bo tudi na zimskih olimpijskih igrah v PyeongChangu čez eno leto. "To je lahko za nas tudi srečno dobljena kolajna v tej disciplini. Tega ne gre kar tako zlahka jemati, seveda se bomo potrudili, da bomo do drugega leta še par stvari popravili in bili še hitrejši," je še dejala Bucikova. "Zelo rad tekmujem in se veselim takšnih ekipnih tekem, je drugače kot na posamičnih. Žal se nam ni izšlo. Že na startu sem vedel, da nimamo več možnosti, ampak sem vseeno hotel dobro odpeljati, se sprostiti in premagati Myhrerja. Bil sem kar dobro na poti, edino na ravnini me je malce zmanjkalo, kjer je tudi Myhrer naredil prednost, kot jo je. Mislim, da ima naša ekipa velik potencial. Če nam bo 'ratalo', lahko kdaj naredimo dober rezultat tudi na takšnih tekmah," je dejal Kranjec. "Komentar? Preveč brezglavo, taka osnovna neumna napaka, žal, mogoče sem si malo preveč želel in sem v tej želji pregorel, ampak mislim, da sem se spet nekaj dobrega naučil za prihodnost in upam, da mi bo to koristilo," je povedal Hadalin.

Eden od trenerjev v slovenski odpravi v St. Moritzu Klemen Bergant je ocenil slovenske nastope: "Izgubili smo z eno najboljših reprezentanc v tem formatu tekmovanja. Vemo, da so Frida, Hargin, Myhrer redno na teh tekmah na stopničkah. Ana je super dobro smučala, posebej spodnji del, tudi Žan je dobro smučal. Tekmovalke in tekmovalci iz drugih reprezentanc, ki so se uvrstile naprej, so imeli slabše čase od naših. Smučali so dobro, sicer smo izgubili, čisto zadovoljni ne moremo biti. Pač tako je." Za nastop na ekipni tekmi je bila sprva predvidena Meta Hrovat: "Padla je na ogrevanju v Avstriji, kjer je bila na evropskih pokalih. Ima lažji pretres možganov in zato so pripeljali Brezovnikovo, da je zamenjala Meto," je dejal trener.

Končni vrstni red:

1. Francija (Adeline Baud Mugnier, Nastasia Noens, Tessa Worley, Mathieu Faivre, Julien Lizeroux, Alexis Pinturault)

2. Slovaška (Tereza Jancova, Veronika Velez Zuzulova, Petra Vlhova, Matej Falat, Adam Zampa, Andreas Zampa)

3. Švedska (Frida Hansdotter, Maria Pietilä-Holmner, Emelie Wikström, Mattias Hargin, Gustav Lundbäck, Andre Myhrer)

4. Švica

5. Avstrija, Norveška, Kanada in Italija