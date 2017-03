Slovenskih 13 za veliki finale svetovnega pokala v Planici

Goran Janus. (Foto: Damjan Žibert)

Glavni trener slovenskih orlov je že po nedeljski finalni tekmi norveške turneje v Vikersundu potrdil sedmerico letalcev, ki bodo leteli tudi v Planici in sicer Domen in Peter Prevc, Jurij Tepeš, Anže Semenič, Jernej Damjan, Anže Lanišek in Nejc Dežman.

Danes je postala znana še preostala šesterica, ki bo sestavljala tako imenovani nacionalni paket, do katerega ima pravico vsaka država gostiteljica tekme svetovnega pokala. Nacionalni paket bodo sestavljali Tilen Bartol, Jaka Hvala, Rok Justin, Cene Prevc, Matjaž Pungertar in Miran Zupančič.