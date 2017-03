Ob odsotnosti Domna je zablestel Peter Prevc: na posamično tekmo z drugo daljavo kvalifikacij

Peter Prevc je napovedal zanimivo tekmo v zasneženem Lahtiju. (Foto: AP)

Na posamični tekmi smučarjev skakalcev na svetovnem prvenstvu v Lathiju bodo nastopili vsi štirje Slovenci. A ti se v kvalifikacijah niso najbolje znašli, Jernej Damjan je bil 25. med kvalifikanti, Anže Lanišek 30., Jurij Tepeš pa 36. Peter Prevc je imel nastop na tekmi zagotovljen, a bil s 127,5 metra skupno drugi najdaljši. "Današnja skoka sta oba lepo uspela, po dolgem času sem spet užival v zraku. Res pa je, da je za mano padla hitrost po naletu, tisti, ki so navadno pol kilometra na uro hitrejši od mene, so bili kar kakšen kilometer na uro počasnejši, kar se zagotovo pozna. A pomembno je, da sem jaz užival v skokih, da sem nekako našel občutke za katere upam in verjamem, da bodo zdržali do jutri," je po kvalifikacijah povedal Prevc, ki je dobro formo nakazal že v poskusni seriji (125,5 m).

Med kvalifikanti je najboljši skok uspel Fincu Anttiju Aaltu s 128,5 metra in 123,4 točke. Damjan je pristal pri 113,5 m in zbral 101,3 točke, Lanišek je skočil 109,5 m in dobil 97,2 točke, Tepeš pa je za skok, dolg 107 metrov, dobil 88,3 točke.