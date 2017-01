VIDEO: St. Moritz pozor, slovenski smučarji prihajajo v najmočnejši možni zasedbi

Slovenske barve bo na svetovnem prvenstvu v prestižnem švicarskem zimskem letovišču branilo devet alpskih smučarjev in šest smučark, skupno bomo torej lahko na belih strminah spremljali 16 slovenskih predstavnikov. Med dekleti nas bo v ženski konkurenci zastopala tudi trenutno najbolj vroča smučarka Ilka Štuhec, ki bo kar v treh disciplinah v igri za stopničke. "St. Moritz je eden izmed vrhuncev sezone, tudi zame je to eden izmed glavnih ciljev. Želim se čim bolje pripraviti. Mislim, da bom lahko ciljala na najboljša mesta, želim pokazati to kar znam. S sproščenimi vožnjami in napadom lahko pokažem največ. Poskusila bom odsmučati najbolje kot gre, pa bomo videli kaj bo. Zahvalila bi se rada vsem navijačem in vsej podpori, ki jo imam. Upam, da me boste spodbujali še naprej," je pred odhodom v Švico povedala Štajerka, ki je sicer že na pripravah v tujini.

Boštjan Kline in Ilka Štuhec pred svetovnim prvenstvom upata na čim boljše rezultate.

S svojimi rezultati je pred pričetkom svetovnega prvenstva zadovoljna tudi Ana Drev, ki bo zaradi razporeda tekem imela nekoliko več časa za priprave: "Nastopila bom na zadnji tekmi svetovnega prvenstva, tako da imam še kar nekaj časa za pripravo. Jutri vstopam v ta glavni del priprav. Že zdaj sem se maksimalno pripravljala na vse tekme, ki so za mano. Že pred sezono sem si rekla, da na to tekmo v St. Moritzu ne bom dala nekega posebnega poudarka, saj tako jemljem vse tekme v svetovnem pokalu. Če pogledam rezultate do zdaj so bili dobri, sem si v zadnjih dveh sezonah tudi nabrala kar nekaj izkušenj, tako da vem, kaj moram narediti, če želim priti še višje. Sigurno delam na tem da bom v St. Moritz prišla čim bolje pripravljena." Poleg njiju v St.Moritz potujejo še Ana Bucik, Tina Robnik, Meta Hrovat in Maruša Ferk, ki se po padcu v Garmisch-Partenkirchnu vrača na treninge, saj verjame, dase je potrebno po udarcih pobrati: "Včasih sem tudi preveč stroga sama do sebe. Sezone še ni konec, vse se da še rešiti. Na svetovnem prvenstvu lahko pokažem tisto kar znam."

Pri fantih bodo vse oči usmerjene v Boštjana Klineta in Žana Kranjca, ki sta se v letošnji sezoni že večkrat le za las zgrešila kolajno. "Delam na tem, da mi uspe cela vožnja. Sezona je za enkrat toplo-hladna, sem pa kar zadovoljen s superveleslalomi. Smuki mi za enkrat niso vsi uspeli, a tisto kar je bilo dobro, je bilo res dobro. Slabe stvari so izkušnje, so učenje za naprej. Kar se tiče svetovnega prvenstva pa je najbolj pomembno dobro smučanje, na kar se moram osredotočiti. Poskušal bom pokazati svoje najboljše smučanje in tisto pripravo, ki mi to prinaša," je na tiskovni konferenci povedal Mariborčan, medtem ko Kranjec verjame v dobre rezultate, ki bodo odvisni od samih priprav: "V St. Moritzu smo imeli tekmo svetovnega pokala pred dvema letoma. Mislim, da mi je veleslalom lahko pisan na kožo, da sem lahko hiter. Sneg je mogoče podoben severnoameriškemu, je bolj suh. Bo pa čisto od mene odvisno kako se odpeljem. Pozoren moram biti predvsem nase in na to kako se bom pripravil na tekmo. Če se bom dobro pripravil bom sigurno sposoben narediti dober rezultat." Pozabiti ne gre niti Štefana Hadalina, ki je z vsakim nastopom uspešnejši, poleg tega pa bodo pod slovensko zastavo nastopili tudi Tilen Debelek, Žan Grošelj, Jakob Špik, Klemen Kosi, Martin Čater in Miha Hrovat.

Žan Kranjec se dobro zaveda, da bo končni rezultat odvisen predvsem od njega samega in njegove pripravljenosti.



Predsednik zbora in odbora za alpsko smučanje Iztok Klančnik je na novinarski konferenci, ki je bila v ljubljanskih prostorih zlatega pokrovitelja smučarskih reprezentanc Nove ljubljanske banke (NLB), potrdil, da so z zunanjim sodelavcem Andreo Massijem, ki je nudil strokovno podporo in pomoč trenerjem, prekinili sodelovanje. Klančnik se je prejšnji teden osebno sestal s partnerjem najuspešnejše slovenske alpske smučarke Tine Maze in njegovim pooblaščencem. "Pogodba je namreč vsebovala tudi možnost prekinitve, in sicer od 1. do 28. februarja. Razlog je predvsem v trenerskih specifikah. To je bilo zapisano v pogodbi. Razlog, zakaj smo odpovedali pogodbo, je v tem, da so se določene zadeve spremenile, delovanje panoge je postalo drugačno, kot je bilo v tistem času, ko je bila pogodba podpisana. Pojavile so se določene nekompatibilnosti. Gospod Massi ni sodeloval z žensko ekipo že vse od lanskega leta, zato in vseh nekompatibilnosti se nismo odločili za podaljšanje sodelovanja. Zelo pomembno je tudi naslednje. Stališča, ki jih je gospod Massi postavljal glede smučarske organizacije, smučarske zveze in tudi posameznih predstavnikov smučarske zveze, so pravzaprav vprašljiva tudi z njegovega stališča, ali bi on na tak način želel z nami nadaljevati sodelovanja tudi naprej," je dejal Klančnik.