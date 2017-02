VIDEO: Odpoved treninga ni pokvarila načrtov Ilke Štuhec, Mariborčanka nabrušena pred začetkom SP

Prireditelji so morali odpovedati tudi trening ženskega smuka, ki bi se moral v ponedeljek začeti ob 12.30. Že pred tem so brez treninga ostali moški. Organizatorjem težave povzroča novozapadli sneg ter slaba vremenska napoved. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je sprva predvidena začetka treningov prestavila, saj je upala, da bodo Švicarji uspeli pripraviti progo, a je na koncu zmagala narava. 44. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju so uradno odprli zvečer, prva tekma pa bo ženski superveleslalom.

Ilka Štuhec je v St. Moritz na svetovno prvenstvo prvič v karieri prišla kot ena od favoritinj za odličja. Mariborčanka je skupaj s svojo ekipo dobro pripravljena na odločilne preizkušnje v Švici, kjer je iz tira ni vrgla niti odpoved smukaškega treninga. "Videti je bilo kar nevarno in sem na nek način vesela, da so sprejeli pravo odločitev," je za 24UR v St. Moritzu, kjer bo zvečer na sporedu otvoritvena slovesnost, povedala Štuhčeva. "V zadnjem tednu smo se super pripravljali, 'fajn' bi bilo prepeljati teren, upajmo, da se vse skupaj čim bolje pripravi, da bo jutri en konkreten dan. Na koncu je tekma še vedno tekma, ne bomo veliko spreminjali, popoldne sledi trening v fitnesu in to je to. Mislim, da je že celo sezono vse skupaj lažje, se že veselim tekem skupaj in upam, da jim uspe vse skupaj," je še povedala ena izmed vodilnih smučark letošnje sezone. Za kolajne se bo s tekmicami seveda najresneje pomerila v hitrih disciplinah, v katerih so jo v trenutni sezoni uspele ugnati le redke. Pritiska v njeni ekipi ne čutijo, to sta našemu Maticu Flajšmanu v St. Moritzu povedala tudi mama slovenske smučarke Darja Črnko in njen trener Grega Koštomaj.

Vodilna smučarka v svetovnem pokalu Američanka Mikaela Shiffrin je medtem napovedala, da bo na svetovnem prvenstvu nastopila samo v obeh tehničnih disciplinah. Kljub napredku v hitrih disciplinah se je 21-letna Američanka odločila, da se bo smuku in superveleslalomu odpovedala, nastopila pa ne bo niti v kombinaciji. "Bolje je, da ostanem osredotočena samo na trening, počitek in na tekme, kjer imam možnosti za medalje," je pred začetkom SP na prizorišču v St. Moritzu razkrila Američanka, ki bo v slalomu lovila tretjo zaporedno krono na prvenstvih. Odpovedala se bo tako kombinacijski tekmi kot ekipni preizkušnji. Nazadnje je bila v Cortini v superveleslalomu četrta, kar je njena najboljša uvrstitev v hitrih disciplinah v karieri, vseeno pa je priznala, da je bil to tudi splet srečnih okoliščin. "Na SP bo podlaga gotovo drugačna in zahtevnejša," je dejala Shiffrinova. "Za mano je že zdaj izjemna sezona. Če bi se končala zdaj, bi bila lahko izjemno zadovoljna," je pokazala, da se ne obremenjuje preveč s pritiskom SP.