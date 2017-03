Štafetni zmagi Nemkam in Francozom, slovenski biatlonci na skromnem 16. mestu

V Pjončangu so štafetno preizkušnjo po pričakovanjih na 4x7,5 kilometra dobili Francozi (1:12:09,51/0+10) pred Avstrijci (+33,8/0+9) in Norvežani (+45,4/1+8). Slovenci v postavi Miha Dovžan, Klemen Bauer, Lenart Oblak in Rok Tršan so z enim kazenskim krogom zasedli 16. mesto (+4:33,0/1+9) med 24 reprezentancami.

V ženski konkurenci je slavila nemška štafeta v postavi Karolin Horchler, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann in Franziska Hildebrand je zmagala na tekmi svetovnega pokala na olimpijskih prizoriščih v Južni Koreji. S časom 1:07:35,6 so Nemke z enim kazenskim krogom in sedmimi popravami premagale Norvežanke za 22,8 sekunde. Tretje so bile Čehinje, ki so zaostale 22,9 sekunde oziroma le desetinko za drugimi Norvežankami. Slovenke v štafetni preizkušnji niso nastopile.

Klemen Bauer (Foto: Damjan Žibert)

Izidi:

- ženske (4x6 km):

1. Nemčija 1:07:35,6/1+7

(Karolin Horchler, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand)

2. Norveška + 22,8/1+11

(Kaia Woeien Nicolaisen, Hilde Fenne, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu)

3. Češka 22,9/1+9

(Jessica Jislova, Eva Puskarcikova, Lucie Charvatova, Gabriela Koukalova)

4. Švedska 23,0/0+7

5. Italija 25,9/0+11

6. Francija 1:18,8/2+12

...

- moški (4x7,5 km):

1. Francija 1:12:09,51/0+10

(Jean Guillaume Beatrix, Simon Fourcade, Simon Desthieux, Martin Fourcade)

2. Avstrija + 33,8/0+9

(Lorenz Wäger, Simon Eder, Julian Eberhard, Dominik Landertinger)

3. Norveška 45,4/1+8

(Vetla Sjastad Christiansen, Ole Einar Bjoerndalen, Vegard Gjermundshaug, Henrik L'Abee-Lund)

4. Rusija 1:11,1/0+9

5. Ukrajina 1:28,0/0+7

6. Nemčija 1:39,3/1+14

...

16. Slovenija 4:33,0/1+9

(Miha Dovžan, Klemen Bauer, Lenart Oblak, Rok Tršan)