Štiri Slovenke v izločilnih bojev prostega sprinta

Smučarji tekači so v estonskem Otepääju opravili s kvalifikacijami pred tekmo za svetovni pokal v prostem sprintu. Najhitrejša med ženskami je bila Švedinja Stina Nilsson, najboljša Slovenka je bila Katja Višnar na 16. mestu. V finalu so še Alenka Čebašek, Anamarija Lampič in Vesna Fabjan, prepočasna je bila le Eva Urevc.

Višnarjeva je na 16. mestu za Nilssonovo zaostala 4,21 sekunde, Čebaškova na 19. za 4,73 sekunde, Lampičeva na 21. mestu za 5,20 sekunde in Fabjanova na 24. mestu 5,75 sekunde. Urevčeva je končala na 46. mestu, zaostala je 14,94 sekunde. Pri moških je bil v kvalifikacijah najhitrejši Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, edini Slovenec Janez Lampič je končal na 35. mestu med 90 tekmovalci z zaostankom 11,51 sekunde, za finalom je zaostal dobro sekundo. Anamarija Lampič (Foto: Miro Majcen)