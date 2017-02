Hirscher vodi po prvi veleslalomski vožnji, v finalu bo nastopil le Hadalin

Žan Kranjec je hitro končal z nastopom. (Foto: Damjan Žibert)

Razlike na vrhu po 1. prvi vožnji so majhne, prvih devet uvrščenih za vodilnim Avstrijcem Marcelom Hirscherjem je vpisalo zaostanek manjši od sekunde. Prvi slovenski nastop je bil pri startni številki 11. Žan Kranjec, najboljši slovenski veleslalomist zadnjih nekaj sezon, se je pognal v boj za kolajno, a so se njegove sanje o vrhunski uvrstitvi, glede na dosežke v tej zimi je upravičeno pogledoval tudi po kolajni, končale že na prvi progi z odstopom. Po njegovi poti sta sledila še dva slovenska predstavnika Miha Hrobat in Martin Čater, ki si je v četrtkovih kvalifikacijah priboril nastop na tekmi.

Edini slovenski finalist bo Štefan Hadalin, ki je za Hirscherjem zaostal 2,40 sekunde za 32. čas. Hadalin bo nastopil po prvi trideseterici nastopajočih, torej ko bodo v ciljni areni že razglasili nosilce kolajn.