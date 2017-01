Tandeju odpeta vez odnesla zlatega orla, ki je poletel v hvaležne roke Stocha, Domen znova v rumeni majici vodilnega

Veliki zmagovalec 65. novoletne turneje je prvič v karieri postal Kamil Stoch. Poljak je z izjemnim skokom v finalni seriji tudi zmagal na tekmi v Bischofshofnu. Še pred njim se je po skakalnici Paula Ausserleitnerja spustil Daniel Andre Tande, ki je na zadnjo tekme turneje prišel kot vodilni v seštevku turneje in tudi kot vodilni v svetovnem pokalu. Toda Norvežanu se je finalni skok popolnoma ponesrečil in je pristal pri117 metrih, kar je na koncu zadostovalo za 26. mesto. Kasneje so razkrili, da se je nesrečnemu Norvežanu v fazi leta odpela vez na desni smučki, a je na njegovo srečo zdržalo varovalo, da je lahko rešil skok, a to je lahko storil pri skromni daljavi. V seštevku turneje ga je tako prehitel tudi Pitor Zyla, ki je na tekmi osvojil tretje mesto, v bitki za zlatega orla pa je končal na drugem mestu, nesrečni Tande se je moral zadovoljiti s tretjim. Na drugem mestu je zadnjo tekmo sicer končal domačin Michael Hayböck. V finalu je dober skok uspel tudi Domnu Prevcu, ki je skočil 139,5 metra in končal na četrtem mestu. Skupno je mladi Prevc turnejo končal na devetem mestu, po ponesrečenem skoku Tandeja pa je znova prevzel vodstvo v svetovnem pokalu in bo na naslednji preizkušnji znova nosil rumeno majico. Dvakratni olimpijski zmagovalec Stoch je kot drugi Poljak po Adamu Malyszu (2001) osvojil novoletno turnejo.

Po prvi seriji zadnje tekme na 65. novoletne turneji je bil v najboljšem položaju Jurij Tepeš, ki je imel s skokom dolgim 141 metra, točko in desetinko prednosti pred Kamilom Stochom, a se mu je finalni skok ponesrečil (124,5 m.) in tekmo je končal na sedmem mestu. V finalu sta nastopila še dva Slovenca, in sicer Peter Prevc, ki je bil po prvi seriji 21. na koncu pa je osvojil 23. mesto. Lanski zmagovalec turneje torej ni bil dostojen tekmec ostalim in ni uspel resneje braniti svojega zlatega orla, na koncu je osvojil 14. mesto v skupnem seštevku turneje. Do točk pa je prišel še Jernej Damjan, ki je na koncu osvojil 19. mesto.

Domen Prevc je po enajsti tekmi svetovnega pokala znova oblekel rumeno majico vodilnega. (Foto: AP)

"Po eni strani nisem prav preveč vesel, saj sem rumeno majico dobil na nesrečen način drugega. Vse skupaj je grenko, ko vidiš, da je tudi Daniel Andre Tande nezadovoljen, žalosten, da mu je to veliko pomenilo. Zato mi je še malo bolj hudo. A zagotovo mu bo še kdaj uspelo, to je bila tokrat njegova usoda, verjamem pa, da ga čaka še veliko lepega," je športno dejal Domen Prevc. "Zdaj sem zelo zadovoljen. Že takoj po poizkusni seriji sem si rekel, evo, super, tudi če naslednja dva skoka ne bosta tako dobra, bom danes vesel šel domov. Poizkusni skok je bil dober, na tekmi pa se mi nista ravno sešla, a na koncu smo vsi lahko zadovoljni s četrtim mestom. Na vsaki tekmi je potrebno biti zelo miren, še bolj, kot sem mislil. Potrebno je biti pozoren tudi na doskok v telemark, sicer pa le gradim iz tega. Veliko je bilo medijskega pritiska, a mislim, da sem s tem kar dobro opravil, ker si nisem nalagal bremena in se obremenjeval. Na koncu gremo s celo ekipo zadovoljni domov," je svojo drugo novoletno turnejo ocenil Domen Prevc.

"Novoletna turneja se je zaključila. Le Oberstdorf se je izšel po mojih željah, ostalo mi ni bilo všeč. Bolj kot je turneja šla proti koncu, manj sem bil zadovoljen z rezultati. Danes mi sploh ni bilo všeč, tako da grem domov razočaran. Težko je reči, koliko mi manjka do pravih občutkov. Lahko samo en skok, lahko pa 50 skokov. Potrebno je pozabiti vse zadnje, kar se je zgodilo, se je. Malo se moram 'resetirati', kakšno stvar vpeljati na novo. Zelo dober rezultat bi mi v temu trenutku pomenil toliko kot lanska osvojitev turneje. Uspel bi se sprostiti, veselil bi se dobrega rezultata, česar si zdaj pa res že zelo želim," pa je povedal Peter Prevc, najboljši skakalec minule zime in tudi prejšnje novoletne turneje. Glavni slovenski trener Goran Janus pa je ocenil: "Posamezne tekme so bile dobre, dobri skoki, več fantov je prišlo med deseterico. Škoda za Domna Prevca za zamujen odskok v današnjem finalu, Jurij Tepeš pa je bil prezgoden. Pomembno je, da imamo rezerve. Pričakoval sem več, a na novoletni turneji moraš biti v vrhunski, življenjski formi in moraš narediti osem odličnih skokov."

Kamil Stoch je zmagovalec 65. novoletne turneje v smučarskih skokih. (Foto: AP)

Stoch odličen v poskusni seriji

Poljak Kamil Stoch je bil najboljši v poskusni seriji smučarjev skakalcev pred zadnjo tekmo tokratne novoletne turneje v Bischofshofnu (143,5 m, 95,8). Drugi je bil Domen Prevc (144,5 m, 90,7), tretji pa Nemec Andreas Wellinger (139 m, 87,1). Peter Prevc je bil 14. (133,5 m, 74,1), Jurij Tepeš 17. (129 m, 69,8), Anže Semenič 29. (126 m, 62,5), Jernej Damjan 31. (125 m, 61,1), Cene Prevc pa 36. (121,5 m, 56,4).

Izidi zadnje tekme turneje:

1. Kamil Stoch (Pol) 289,2 (134,5/138,5)

2. Michael Hayböck (Avt) 283,3 (130,5/142,0)

3. Piotr Zyla (Pol) 275,8 (131,0/137,0)

4. Domen Prevc (Slo) 275,2 (130,5/139,5)

5. Maciej Kot (Pol) 268,8 (130,5/135,0)

6. Richard Freitag (Nem) 267,4 (130,5/134,0)

7. Jurij Tepes (Slo) 261,6 (141,0/124,5)

8. Stephan Leyhe (Nem) 259,9 (126,5/132,0)

9. Karl Geiger (Nem) 259,0 (127,0/132,0)

10. Andreas Stjernen (Nor) 258,7 (130,5/129,0)

...

19. Jernej Damjan (Slo) 243,5 (128,5/126,0)

23. Peter Prevc (Slo) 239,5 (122,5/124,0)

...

- nista se uvrstila v finale:

34. Cene Prevc (Slo) 106,1 (119,0)

44. Anže Semenič (Slo) 90,7 (111,0)

Končni vrstni red na novoletni turneji:

1. Kamil Stoch (Pol) 997,8

2. Piotr Žyla (Pol) 962,5

3. Daniel Andre Tande (Nor) 941,8

4. Maciej Kot (Pol) 934,3

5. Manuel Fettner (Avt) 926,8

6. Stefan Kraft (Avt) 926,5

7. Markus Eisenbichler (Nem) 924,4

8. Stephan Leyhe (Nem) 911,1

9. Domen Prevc (Slo) 908,8

10. Andreas Stjernen (Nor) 900,3

Vrstni red v svetovnem pokalu (11):

1. Domen Prevc (Slo) 646

2. Daniel-Andre Tande (Nor) 637

3. Kamil Stoch (Pol) 633

4. Stefan Kraft (Avt) 510

5. Maciej Kot (Pol) 428

6. Michael Hayböck (Avt) 409

7. Manuel Fettner (Avt) 386

8. Markus Eisenbichler (Nem) 381

9. Severin Freund (Nem) 309

10. Piotr Žyla (Pol) 276

...

14. Peter Prevc (Slo) 210

23. Jurij Tepeš (Slo) 122

32. Cene Prevc (Slo) 42

42. Jernej Damjan (Slo) 14