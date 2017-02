Štuhčeva vodi po prvem polčasu kombinacije, Ferkova šesta

V švicarski Crans Montani so za 45 minut prestavili start druge alpske kombinacije za svetovni pokal alpskih smučark. Za preložitev starta superveleslaloma, tekmovalke so tekmo začele ob 11.30 z nižjega startnega mesta oziroma rezervnega starta, so se odločili, ko so prve tri tekmovalke tekmo končale že v zgornjem delu. Po treh odstopih se je sestala tekmovalna komisija in se odločila za prekinitev tekme ter poznejši začetek z nižjega starta. Žrtev slabe snežne površine je bila tudi najboljša Slovenka Ilka Štuhec, ki pa je v skladu z odločitvijo tekmovalne komisije dobila še eno priložnost oziroma se njenega odstopa ne bo upoštevalo. Štuhčeva nove priložnosti ni zapravila ter je vpisala najhitrejši čas. Za Štuhčevo je odstopila tudi Francozinja Tessa Worley, ki pa je odstopila tudi ob ponovljenem startu.





Ilka Štuhec (Foto: AP)

Ilka Štuhec je v Val d'Iseru dobila prvo kombinacijo v tej sezoni, ki je bila sestavljena iz smuka in slaloma. Kombinacijo na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu je po drugem času na smuku končala brez uvrstitve po odstopu na slalomski progi. Po tem odstopu je na specialnem smuku premagala vso konkurenco za smukaško zmago in karierni prvi osvojeni naslov smukaške svetovne prvakinje.



V Crans Montani bo v soboto superveleslalom, v nedeljo pa še ena kombinacija.