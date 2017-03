Teja Gregorin na slovitem Hollmenkolnu do rezultata sezone: Zelo dobro se počutim tukaj

Teja Gregorin (Foto: AP)

Slovenska biatlonka Teja Gregorin je bila četrta na zasledovalni tekmi na 10 km za svetovni pokal v Oslu, kar je njena najboljša uvrstitev sezone. Za zmagovalko, Finko Mari Laukkanen, je zaostala minuto in 8,2 sekunde (1 zgrešen strel). Anja Eržen, druga Slovenka, je bila 46. (+5:02,2/5).



Dan po slavju v sprintu je Laukkanenova prišla do svoje druge zmage v pokalu. Druga je bila Čehinja Gabriela Koukalova (+26,5 sekunde), tretja pa Francozinja Justine Braisaz (+1:01,4). Deveta je bila svetovna prvakinja Nemka Laura Dahlmeier, ki je že pred tem osvojila svoj tretji veliki kristalni globus za skupno zmago v pokalu in tudi malega v zasledovalni.

Na drugem strelskem postanku je Gregorinova zgrešila tretji strel in morala odteči dodatnih 150 metrov. Padla je na deveto mesto, zdaj 1:25 sekunde za še vedno nezgrešljivo Laukkanenovo. Druga je bila zdaj Čehinja Gabriela Koukalova. Tudi Anja Eržen je zgrešila en strel in padla na 41. mesto. Tudi na prvem strelskem nastopu stoje Finka ni grešila, prav tako ne Čehinja in njuna razlika je ostajala enaka- dobre pol sekunde. Prvič stoje je ničlo ustrelila tudi Teja in šla naprej kot osma, 1:39 za Laukkanenovo. Tudi Anji je uspel dober strelski nastop stoje, z enim zgrešenim strelom je nadaljevala na 41. mestu. Finka je morala na zadnjem postanku sicer enkrat v kazenski krog, a četudi je Koukalova zadela vseh pet strelov je šla Finki v zadnji krog s 13 sekundami naskoka. Prednost je v cilju na koncu celo podvojila. Tretja je šla v zadnji krog Francozinja Justine Braisaz (4), Teja pa je znova zadela vseh pet strelov in nadaljevala na šestem mestu, z velikim naskokom pred tekmicami za njo. Pred njo sta bili slabih deset sekund Avstrijka Lisa Theresa Hauser in Norvežanka Marte Olsbu, ki ju je Teja ne le ulovila, pač pa tudi prehitela in imela v zaključku na muhi celo Braisazovo, a ji je za tretje mesto na koncu zmanjkal metrov. S četrtim mesto (+1:08.2) je dosegla najboljšo uvrstitev v sezoni. Z dvema odločnima nastopoma v Oslu, kjer je v preteklost že dvakrat stala na odru za zmagovalke, se je suvereno uvrstila tudi na jutrišnjo tekmo s skupinskim štartom.

Gregorinova je prišla v Oslu do rezultata kariere. (Foto: Damjan Žibert)

Erženova je na četrtem strelskem postanku žal zgrešila trikrat in morala odpisati točke. Končala je na 46. mestu, 5:02.2 minute za Laukkanenovo. Nemka Laura Dahlmeier je z dvema zgrešenima streloma z 31. napredovala na 9. mesto. Teja Gregorin je odlično zastavila današnjo tekmo. ''Skušala sem biti čim bolj zbrana na strelišču, kar mi je danes še enkrat uspelo. Mogoče je bilo streljanje malce počasnejše od ostalih tekmovalk, ampak to je trenutno recept za zadete strele, ker če bi streljala hitreje bi šli streli verjetno mimo, tako pa sem morala malo bolj borbati.'' V zaključni del je šla Teja na šestem mestu, z lepimi možnostmi za napredovanje: ''V zadnji krog sem šla na polno, ker sem vedela, da edino tako lahko prinese še tisto tretje mest. Ampak tekmovalke, ki so bile pred mano, so enostavno tako dobro pripravljene, da danes do tretjega mesto ni šlo. Šlo je do četrtega, kar me zelo veseli. Prvič med rožami letos, razen na svetovnem prvenstvu, tako da sem zelo vesela tega nastopa in se že veselil jutrišnjega skupinskega štarta.''

Oslo Teji leži: ''Zelo dobro se počutim tukaj. Krasna publika je, koža mi je pisana na kožo. Neko posebno vzdušje je. Jutri se želim eno lepo tekmo, da pridem domov z lepim rezultatom. Potem pa bo treba vse na novo sestaviti. Morda malenkost več razmišljati o streljanju kot sem letos, ker očitno sem naredila nekaj napak med samo pripravo, ampak od tega upam, da sem se marsikaj naučila in da bo drugo leto boljše.''

Izidi:

- ženske, zasledovalno, 10 km:

1. Mari Laukkanen (Fin) 29:33,3/1

2. Gabriela Koukalova (Češ) +26,5/0

3. Justine Braisaz (Fra) 1:01,4/4

4. Teja Gregorin (Slo) 1:08,2/1

5. Lisa Theresa Hauser (Avt) 1:12,5/0

6. Marte Olsbu (Nor) 1:15,9/3

7. Kaisa Mäkäräinen (Fin) 1:51,2/2

8. Dorothea Wierer (Ita) 1:51,2/2

9. Laura Dahlmeier (Nem) 1:53,8/2

10. Veronika Vitkova (Češ) 1:55,7/3

...

46. Anja Eržen (Slo) 5:02,2/5

Svetovni pokal (po 25. od 26 tekem):

1. Laura Dahlmeier (Nem) 1179*

2. Gabriela Koukalova (Češ) 1052

3. Kaisa Mäkäräinen (Fin) 933

4. Marie Dorin Habert (Fra) 848

5. Dorothea Wierer (Ita) 703

6. Justine Braisaz (Fra) 677

7. Anais Chevalier (Fra) 645

8. Julija Džima (Ukr) 608

9. Franziska Hildebrand (Nem) 589

10. Susan Dunklee (ZDA) 575

...

30. Teja Gregorin (Slo) 290

98. Anja Eržen (Slo) 4