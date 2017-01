Tinin zadnji spust po belih strminah bo v znamenju številke 34, močni orožji tudi Ana Drev in Ilka Štuhec

Tina Maze bo zadnjo tekmo v svetovnem pokalu začela s startno številko 34. (Foto: POP TV)

Sobotna tekma bo še zlasti posebna, ne le zaradi tega, ker gre za 53. izvedbo tega tekmovanja in ker organizatorji pričakujejo množično navijaško podporo, temveč zaradi poslovilnega nastopa najuspešnejše slovenske športnice vseh časov. Tina Maze, ki je zadnjič tekmovala marca 2015, preden se je odločila za tekmovalni premor, se prav v Mariboru, kjer zmagala na dveh veleslalomih in enem slalomu, želi posloviti od tekmovalnega športa ter pomahati v slovo navijačem in se zahvaliti za podporo vsem, ki so ji v teh letih športnega udejstvovanja stali ob strani. Prav v zadnjih dneh pred tekmo pa je Korošica znova poskrbela za še dodatno pozornost, ko v izjavah za tuje in domače medije ni povsem v celoti in kategorično zavrnila možnost, da bi kariero podaljšala še do zimskih olimpijskih iger leta 2018.

Šesti veleslalom v sezoni bo odprla tekmovalka iz Liechtensteina Tina Weirather, ki je na javnem žrebanju prvih petnajst startnih številk na polnem Trgu Leona Štuklja izbrala številko ena. Lani in predlani je bila na pohorski strmini tretja. Vodilna v posebnem seštevku discipline Francozinja Tessa Worley bo startala kot četrta, vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Američanka Mikaela Shiffrin, ki je na slalomu na zagrebškem Sljemenu z odstopom v 1. vožnji prekinila rekordni niz dvanajstih zaporednih slalomskih zmag, pa je izbrala številko 6. Italijanka Federica Brignone je izbrala številko 2, lanska zmagovalka pohorske preizkušnje Nemka Viktoria Rebensburg bo nosila na startu številko 3, Italijanka Marta Bassino številko 5, Švicarka Lara Gut številko 7, Italijanka Sofia Goggia številko 8, Kanadčanka Marie-Michelle Gagnon številko 9, Avstrijka Michaela Kirchgasser številko 10. Številka 11 na startu je pripadla avstrijski zvezdnici Ani Veith, z dekliškim priimkom Fenninger, ki se je v karavano vrnila po 14 mesečni odsotnosti zaradi poškodbe. Takrat še Fenningerjeva je zmagala v Mariboru pred dvema letoma.

V slovenskem taboru se veliko pričakuje od Ane Drev, ki je bi na Mariborskem Pohorju lani odlična druga. (Foto: AP)

Pred, ob odsotnosti Tine Maze, najboljšo slovensko veleslalomistko Ano Drev, ki je bila lani prav v Mariboru odlična druga, bodo nastopile še Italijanka Manuela Mölgg (12), Avstrijka Stephanie Brunner (13) in Norvežanka Nina Löseth (14). Zlata lisica se bo sklenila v nedeljo s slalomom, ki je lani odpadel zaradi pretoplega vremena. Letos je vreme bolj naklonjeno organizatorjem, ki so lahko pripravili odlično progo. Bo pa hladno, zato organizatorji vsem navijačem svetujejo, da se oblečejo mrazu primerno.

Tekme v mrzlem vremenu se ne boji Lara Gut: "Trenirati v vseh disciplinah je težko. Skušala bom dati vse od sebe. Bila sem bolna, ampak zdaj se počutim dobro. Ko je v Mariboru zelo hladno, je ponavadi tudi zelo dobro tekmovati. Bomo videli jutri." Dobre občutke ima tudi Weiratherjeva: "Zadnji teden je bil zelo naporen, a se tekme v Mariboru zelo veselim in jo komaj čakam. V Mariboru sem že bila dobra. Imam dobre občutke." "Želim dobro smučati v obeh vožnjah, smučati na svojem limitu, in potem bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tukaj v Mariboru so vsi vedno tako prijazni in veseli, zato se te tekme zelo veselim," je po žrebu startnih številk dejala Rebensburgova.

"Kakšen je občutek na vrhu? Zelo dobro se počutim, ko sem na vrhu razpredelnice. V tej sezoni sem že imela nekaj dobrih tekem in želim nadaljevati v tem slogu. Veliko sem trenirala in se pripravljala, sem boljša, ampak sem ista oseba, samo moje smučanje postaja vse boljše in postajam vse močnejša," pa je pred začetkom Zlate lisice razmišljala Shiffrinova.