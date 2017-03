Trije smukaški državni prvaki: Horvatova in Bucikova v ženski, Čater v moški konkurenci

Martin Čater (Foto: AP)

Naslova sta lani na Kopah osvojila Boštjan Kline in Ilka Štuhec, ki pa ju letos na štartu ni bilo. Državni smukaški prvakinji sta postali Meta Hrovat in Ana Bucik, ki sta bili v absolutni konkurenci četrti (1:48.75). Štel je skupni čas dveh voženj, najhitrejša je bila sicer srbska smučarka Nevena Ignjatović, ki je za 19 stotink ugnala Slovakinjo Petro Vlhovo. Tretje je bila Pavla Kličnarova iz Češke (+0.59), Hrovatova in Bucikova sta zaostali 60 stotink.

V moški konkurenci je naslov državnega prvaka slavil Martin Čater (1:43.51), ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah, na koncu pa je imel 55 stotink prednosti pred Klemnom Kosijem. Tretji je bil Miha Hrobat, ki je zaostal sekundo in 20 stotink. Na tekmi je nastopilo tudi precej tujih smučarjev, ki pa više od šestega mesta niso posegli.