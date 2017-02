V četrto gre rado? Zelena luč vlade planiški kandidaturi za SP 2023

Planica je med vodilnimi slovenskimi športnimi znamkami. (Foto: Damjan Žibert)

Kot so še zapisali pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je Smučarska zveza Slovenije (SZS) najpozneje do 15. novembra v letu pred prireditvijo dolžna obvestiti ministrstvo, pristojno za šport, o tem, ali je pridobila organizacijo prireditve. Obenem mora SZS ministrstvu do takrat predložiti končno študijo o organizaciji in financiranju prireditve.

"Vlada je tudi sklenila, da ne bo zagotavljala dodatnih proračunskih sredstev za izvedbo te športne prireditve. Lahko pa se bo financirala iz sredstev za šport pristojnega ministrstva, skladno s predpisi, ki bodo veljali v letu 2023," so še objavili na strani MIZŠ. Odločitev o kandidaturi je sicer že novembra lani sprejel izvršilni odbor SZS. Po letih 2012, 2014 in 2016 bo Planica tako četrtič kandidat za to tekmovanje. Odločitev o gostitelju bo padla v Grčiji prihodnje leto.