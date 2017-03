FOTO: V Kranjski Gori vodi Italijan Gross, Hadalinu uspel preboj v finalno vožnjo

S slalomom za točke svetovnega pokala se v Kranjski Gori zaključuje že 56. Pokal Vitranc, kar je tudi zadnja moška preizkušnja v svetovnem pokalu pred finalom v Aspnu.

V vodstvu je Italijan Stefano Gross, ki je s startno številko 2 postavil najboljši čas in kar precej pustil tekmece za seboj. Drugi Avstrijec Michael Matt je zaostal več kot sekundo (+1.15), tretji je Marcel Hirscher (+1.47). Avstrijski as je v soboto ob dežju in megli osvojil veleslalomsko zmago ter si zagotovil tako veliki kristalni globus za skupno zmago kot veleslalomski mali kristalni globus. Hirscher je v dobrem položaju tudi za mali slalomski globus, saj vodi v slalomskem seštevku in ima možnost, da si danes zagotovi tudi ta globus. Prvi izzivalec za slalomsko lovoriko je Norvežan Henrik Kristoffersen, ki pa je naredil veliko napako in je za Grossom zaostal kar 4.92 sekunde in je ostal brez točk in nastopa v finalni vožnji.

Stefano Gross (Foto: Aljoša Kravanja)

Na startu je tudi peterica Slovencev, vsi so imeli visoke startne številke, od 46 do 77, Štefan Hadalin (46) se je edini uvrstil v drugo vožnjo, zasedel je zadnje, 30. mesto, ki še vodi v drugi del slaloma. Hadalin se je znova izkazal kot mojster preboja iz ozadja. Zlasti hiter je bil v zgornjem delu, ob prihodu v cilj pa je z zaostankom 4,39 sekunde vpisal 30. čas in ga ubranil do konca. Hadalin je bil zadnji tekmovalec, ki se je še uvrstil v drugo vožnjo, v kateri bo startal kot prvi.

Za Hadalinom so nastopili še Žan Grošelj (45.; +5,21), Žan Kranjec (47.; +5,35), Aljaž Dvornik (59.; +7,56) in Miha Hrobat (61.; +8,23), ki pa niso imeli možnosti za preboj v trideseterico.