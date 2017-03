Turbulence ponagajale skakalcem v Oslu, Slovenci brez uvrstitve v prvo deseterico

(Foto: AP)

Avstrijec Stefan Kraft, sicer vodilni skakalec 'Raw Air' turneje, je zmagovalec tekme za svetovni pokal smučarjev skakalcev v Oslu. Drugo mesto si je priskočil Nemec Andreas Wellinger, tretji pa njegov rojak Marcus Eisenbichler. Enemu izmed najboljših skakalcev v karavani Kamilu Stochu so ponagajali vetrovi. Peter Prevc je bil kot najboljši Slovenec 18, lanskoletni svetovni prvak pa ob skoku ni skrival razočaranja.

Jernej Damjan je bil 26. (118,5 in 114 m, 202,0), Jurij Tepeš 27. (120 in 112 m, 201,9), Anže Semenič 28. (117 in 115,5 m, 200,8), Tilen Bartol pa je na 31. mestu (114,5 in 117 m, 191,3) ostal brez točke pokala. V finale se od Slovencev ni uvrstil le Nejc Dežman, ki je končal na 42. mestu (111 m, 87,8).

Izid finalne posamične tekme svetovnega pokala smučarskih skokov v Oslu:

1. Stefan Kraft 267.5 točk

2. Andreas Wellinger 258.6

3. Eisenbichler Markus 244.1

4. Daiki Ito 243.5

5. Andreas Stjernen 241.7

6. Robert Johansson 239.5

7. Daniel Andre Tande 236.8

8. Manuel Fettner 227.7

9. Piotr Zyla 227.2

10. Johann Andre Forfang 224.6

...

16. Peter Prevc 218.5

26.Jernej Damjan 202.0

27. Jurij Tepeš 201.9

28. Anže Semenič 200.8

31. Tilen Bartol 191.3