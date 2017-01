V Zau zmaga ostala doma, Slovenki v deseterici

Ema Klinec (Foto: AP)

Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na osmem mestu (85,5 in 93,5 m, 200,6). Špela Rogelj je bila v dokaj močnem sneženju deveta (86 in 89 m, 192,7), Eva Logar 15. (85 in 87 m, 179,2), Nika Križnar 16. (86 in 88,5 m, 179), Urša Bogataj pa 21. (86 in 83 m, 170,7). V finale se ni uvrstila le Maja Vtič, ki je končala na 36. mestu (76 m, 71,2). Norvežanka Maren Lindby, vodilna po prvi seriji, je nazadovala na šesto mesto, iz tretjega pa se je do do svoje druge zmage v pokalu povzpela Itova. Slednja je bila najboljša na prvi tekmi prejšnji teden v Sapporu, kjer se je na drugi do zmage dokopala Lindbyjeva. Manuela Malsiner je obdržala drugo mesto za svoje prve stopničke v pokalu, na tretje pa se je s četrtega mesta povzpela Irina Avakumova. V svetovnem pokalu še naprej vodi Japonka Sara Takanashi, tekmovalka z največ zmagami v zgodovini pokala. Tokrat je bila po prvi seriji šele deseta, nato pa je s 95 metri in največjo daljavo finala pridobila pet mest. Le pol metra manj od Takanashijeve je v finalu za drugo daljavo skočila Klinčeva, ki se je tako prebila med deseterico, kar je uspelo tudi Rogljevi. Slednja je bila na 11. mestu po prvi seriji najboljša Slovenka, tik za jo pa je bila Klinčeva. Po devetih od 19 tekmah sezone ima na čelu pokala Takanashijeva 735 točk, Yuki Ito 632, Lundbyjeva na tretjem mestu 457, Klinčeva pa je kot najvišje uvrščena





Sara Takanashi (Foto: AP)

Slovenka ostala na šestem mestu (350) in ima za sobotno drugo tekmo, v Zau, ki se bo začela ob 9. uri po slovenskem času, že zagotovljen nastop, kot tudi druga Slovenka Vtičeva, ki je skupno na desetem mestu. "Zao je zopet pokazal svoj obraz, ko je vreme zelo nepredvidljivo. Tudi danes se je tako naredilo. Poskusna serija je lepo šla skozi, upali smo, da bo tako tudi v prvi seriji, ampak tu se enostavno vreme spremeni zelo hitro, na kar pa ne moremo vplivati. Težka tekma je za nami, moram pohvaliti vse naše punce, ki so bile v finalu, ko so še poizkušale izboljšati uvrstitve. To jim je vsem, razen Urši, tudi uspelo. Vesel sem, da so napredovale, ter da je Špela končno med deseterico. Za Emo vemo, da je en skok premalo za kaj več. V drugi seriji je imela tretji rezultat, v prvem skoku pa je naredila tako napako, da je zmanjkalo malo metrov. Včasih se v mizo pripelje malo bolj trdo in takrat zgornji del telesa deluje malo preveč in posledično je skok zgodnji, zaradi česar dlje čaka na smuči. V drugi seriji je šla na vse ali nič, dobila pa je vse, kar se je v tej seriji dalo dobiti. Maji se pozna, da je bolna, a je tudi na mizi naredila napako, ker se je postavila preveč nazaj. Ker je zdaj bolj šibka v nogah s tega položaja ni mogla narediti normalnega skoka. To se zgodi vsakemu. Jutri je nova tekma, gremo naprej. Danes so bile štiri med šestnajst in še Urša 21., tako da smo kljub vsem pripetljajem z vremenom lahko zadovoljni," je po tekmi povedal glavni trener slovenskih skakalk Sten Baloh.



Izidi:

1. Yuki Ito (Jap) 213,6 (89,5/94,0)

2. Manuela Malsiner (Ita) 213,3 (90,5/93,0)

3. Irina Avakumova (Rus) 210,6 (88,5/92,0)

4. Carina Vogt (Nem) 208,8 (90.0/94,5)

5. Sara Takanashi (Jap) 208,3 (85,0/95,0)

6. Maren Lundby (Nor) 207,7 (94,5/90,0)

...

8. Ema Klinec (Slo) 200,6 (85,5/93,5)

9. Špela Rogelj (Slo) 192,7 (86,0/89,0)

15. Eva Logar (Slo) 179,2 (85,0/87,0)

16. Nika Križnar (Slo) 179,0 (86,0/88,5)

21. Urša Bogataj (Slo) 170,7 (86,0/83,0)



- ni uvrstila v finale:

36. Maja Vtič (Slo) 71,2 (76,0)



- vrstni red v svetovnem pokalu (9 od 19):

1. Sara Takanashi (Jap) 735 točk

2. Yuki Ito (Jap) 632

3. Maren Lundby (Nor) 457

4. Irina Avakumova (Rus) 422

5. Daniela Iraschko (Avt) 394

6. Ema Klinec (Slo) 350

...

10. Maja Vtič (Slo) 234



17. Špela Rogelj (Slo) 124

26. Nika Križnar (Slo) 63

33. Urša Bogataj (Slo) 41

36. Eva Logar (Slo) 24