Veter ponagajal skakalcem tudi v Trondheimu, peterica Slovencev, s starejšim Prevcem na čelu, uspešno opravila s kvalifikacijami

Peter Prevc (Foto: AP)

Na kvalifikacijah za tekmo svetovnega pokala v norveškem Trondheimu, kjer se bodo za točke norveške 'Raw Air' turneje pomerili smučarski skakalci, je blestel Kamil Stoch. Prizorišče našim orlom vse do preteklega leta ni bilo naklonjeno, letos pa si je peto mesto v kvalifikacijah zagotovil Peter Prevc, medtem ko njegov brat Domen Prevc ni nastopil, se pa je že predčasno uvrstil na naslednjo tekmo. Na prihajajoči tekmi bomo lahko spremljali tudi Anžeta Laniška, ki je bil v kvalifikacijah deseti, Jerneja Damjana na 35.mestu in Nejca Dežmana, ki se je uvrstil mesto za njim (36.mesto), medtem je uvrstitev le za las zgrešil Jurij Tepeš (47.mesto), uspelo pa ni niti Anžetu Semeniču (49.mesto). Za največje presenečenje je poskrbel trenutno prvi v skupnem seštevku turneje Stefan Kraft, ki je skočil šele na 27.mesto.

Na treningu znova dobra forma Prevcev

V edinem skoku za trening je bil najdaljši naš Peter Prevc s 133.5 metri, ob rahlem vetrovnem odbitku pa je to pomenilo 3. oceno med vsemi. Proti koncu serije se je veter obrnil celo v hrbet, najnižji dodatek pa je tako še dobil Domen Prevc, ki je s 130 metri imel šesto oceno med vsemi. Najdaljši je bil Johan Andre Forfang s 138 metri, Kraft je imel v najslabših razmerah četrto oceno za 128 metrov dolg skok. Semenič je s 129 metri imel 26. oceno, Damjan s 122 metri 30. oceno, Tepeš z meter krajšim skokom 33. oceno, Lanišek s 123 metri 37. oceno in Dežman s 120.5 metri 45. oceno med 67 skakalci, ki so nastopili.

Odpadla tekma iz Lillehammerja bo izpeljana v Vikersundu

V času treninga so organizatorji RAW AIR turneje sporočili tudi nov program turneje do konca le te. Jutri v Trondheimu normalno sledi predvidena tekma ob 17. uri, spremembe pa bodo v petek in v soboto v Vikersundu. Na letalnici s svetovnim rekordom bo v petek tekma s samo eno serijo, torej tista, ki bi včeraj morala biti v Lillehammerju, a je odpadla zaradi premočnega vetra. V soboto bodo kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo in ekipna tekma, v nedeljo pa torej še finalna posamična tekma norveške turneje. Če bo veter to seveda dovolil.