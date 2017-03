VIDEO: Peter Prevc: V Lahtiju ni bilo za vriskat, a tudi za jokat ne, ni se pa izšlo po pričakovanjih

Ljubitelji zimskih športov so največ pričakovali od moške reprezentance v smučarskih skokih, na koncu pa je za najboljši posamični dosežek poskrbel absolutni junak minule zime Peter Prevc, ki je na veliki skakalnici zasedel deveto mesto. "Mi smo zadnji končali nastope v Lahtiju in že v soboto marsikaj povedali. Nismo na pogrebu, naslednja tekma je že v soboto," je uvodoma v malce šaljivem tonu dejal trener smučarjev skakalcev Goran Janus in malce "poživil resne obraze" na novinarski konferenci ter dodal: "Na moški ekipni in mešani tekmi smo izpolnili zastavljene cilje in se uvrstili med prvih pet, od posameznih nastopov pa sem pričakoval več. Vsaj enega ali dva skakalca več sem pričakoval v finalu, a se ni tako izteklo. Svetovno prvenstvo je za nami, pred nami pa norveška turneja. Na njej bo nastopilo sedem skakalcev, od njih pa pričakujem, da bodo nabrali čim večje število točk."

Janus še ni razkril seznama sedmih tekmovalcev na norveški turneji, to bo storil v naslednjih dneh, osrednja osebnost današnje novinarske konference pa je bil Peter Prevc, ki je v svojem značilnem slogu dejal: "Pri meni je letošnje svetovno prvenstvo daleč zadaj in drugo zaporedno svetovno prvenstvo, na katerem se mi ni izšlo po pričakovanjih in mojih sposobnostih. V Lahtiju ni bilo za vriskat, a tudi za jokat ne, od te izkušnje pa se lahko marsikaj naučim in se na podlagi tega pripravim za prihodnja velika tekmovanja."

Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih je na ekipni tekmi osvojila peto mesto, na tem mestu je posamično preizkušnjo končala tudi mlada skakalka Ema Klinec, medtem ko je mešana reprezentanca v smučarskih skokih - v postavi Nika Križnar, Ema Klinec, Anže Lanišek in Peter Prevc - zasedla četrto mesto. Na mali skakalnici se je Peter Prevc uvrstil v veliki finale in na koncu osvojil enajsto mesto, medtem ko se je to izjalovilo Jerneju Damjanu, Domnu in Cenetu Prevcu. Na veliki skakalnici je bil najstarejši od bratov Prevc deveti, Damjan je zasedel 21. mesto, brez finala sta ostala Jurij Tepeš in Anže Lanišek.

Goran Janus in Peter Prevc (Foto: Damjan Žibert)

"V Lahtiju smo izpolnili nekatere zastavljene cilje, želje in pričakovanja, a ne vseh, tako da imamo mešane občutke. Pred nami je le še finale svetovnega pokala v Oslu, pravico nastopa pa imajo naše štiri tekmovalke, ki so med prvih trideset v skupnem seštevku, torej Ema Klinec, Maja Vtič, Špela Rogelj in Urša Bogataj," je dejal trener ženske reprezentance Sten Baloh, medtem ko je njegov kolega iz tekaškega dela Marko Gracer dodal: "Sprinterska preizkušnja se nam ni posrečila, imeli smo tudi nekaj smole na tekmi. Nadejali smo se vsaj enega nastopa v finalu, a se nam v dani situaciji ni izšlo. Na tekmah na distanco smo zaostali za pričakovanji in tukaj nas v prihodnosti čaka največ dela."

Gracerjevi varovanki Anamarija Lampič in Katja Višnar sta na ekipnem sprintu zasedli osmo mesto, a zaostali za cilji na posamičnih tekmah, tako kot njune kolegice Vesna Fabjan, Alenka Čebašek in Lea Einfalt ter kolegi Miha Šimenc, Janez Lampič in Miha Dolar in oba nordijska kombinatorca Vid Vrhovnik in Marjan Jelenko.