VIDEO: Fourcade zapustil oder za zmagovalce in pokazal, kaj si misli o ruskem dopingu

Martin Fourcade že dalj časa javno govori, da si želi, da bi bili ruski biatlonci izključeni iz tekem in velikih tekmovanj. Sam je mednarodni biatlonski zvezi (IBU) že večkrat zagrozil, da bo sam zapustil tekmovanje, če ne bodo ukrepali. (Foto: Damjan Žibert)

Razdor v biatlonski karavani svetovnega pokala je po decembrski objavi McLarnovega poročila, ki omenja 31 dopingiranih ruskih biatloncev, vse globlji. Zadovoljivih rešitev ni prinesel niti izredni kongres IBU v Avstriji, uvodna tekma svetovnega prvenstva v Hochfiznu pa je nesoglasja in zamere še poglobila. Več kot 150 biatloncev in 50 trenerjev je na Mednarodno biatlonsko zvezo naslovilo zahtevo po ostrih kaznih za vse dopingirane športnike. Kongres IBU se je odločil, da Rusiji odvzame svetovno prvenstvo 2021 v Tjumenu, s čimer je posredno priznal, da ve za doping v Rusiji, ukrepov proti tekmovalcem pa ni sprejel. Rusi so na zahteve IBU odgovorili z nominacijo Aleksandra Logvinova, tekmovalca, ki je decembra prestal dveletni suspenz zaradi jemanja Epa, v mešano štafeto.

Tekma je postregla z novim sporom. Po tekmi Logvinov, ki ga je trenutno najboljši biatlonec na svetu Martin Fourcade vseskozi napadal po družbenih omrežjih, in njegov sotekmovalec Anton Šipulin. Omenjena Rusa Fourcadeu nista želela čestitati za srebro. Francoz je zato predčasno odšel z razglasitve. Francoz se je sedaj opravičil prvouvrščenim Nemcem, ki z zapletom niso imeli nič, posredno pa jim je vendarle uničil slavje na podelitvi cvetja. Do spora je prišlo, ker so bili v ruskem taboru mnenja, da je Fourcade Logvinova ob koncu nastopa, pri predaji Šipulinu, namenoma spotaknil v ciljnem prostoru. Fourcade pravi, da to ni bilo namenoma in da se ne misli opravičiti, saj ni storil ničesar narobe. "V vsej svoji karieri sem spoštoval Šipulina z besedami in dejanji, pa tudi v neposrednih dvobojih na progi. Zdaj je na vrsti on. Žal mi je le za Nemce, da se je to zgodilo na dan, ko so slavili zlato kolajno," je po tekmi dejal Francoz.

Šipulin na drugi strani Fourcadu očita agresivno in nešportno vedenje in to je bil razlog, da se z njim ni rokoval. "Smo ponosna nacija in če nam kdo napove vojno, stopimo in držimo skupaj vse do konca," tako Šipulin. Strasti je skušal umiriti nemški trener Ricco Gross, ki vodi rusko izbrano vrsto: "Mislim, da je šlo med tekmo za normalno situacijo, ki se pripeti. Potrebujemo mir in normalen pogovor," pravi 46-letni Bavarec. Slednji je tako kot številni v biatlonskem cirkusu prepričan, da so napadi na Logvinova nesmiselni, saj je prestal kazen in si zato zasluži novo priložnost. To priznava tudi Fourcade, a takoj dodaja: "Nikoli pa ne smemo pozabiti, kaj je storil."