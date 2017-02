VIDEO: Skakalce ne skrbi 'prekletstvo' Lahtija: 'Medalja je kljub vsemu naš cilj'

Peter Prevc (Foto: Aljoša Kravanja)

Finski Lahti bo najboljše športnike in športnice iz nordijskih disciplin gostil med 22. februarjem in 5. marcem, slovenski skakalci, skakalke pa načrtujejo boj za najvišja mesta, čim več pa bodo skušali pokazati tudi nordijski kombinatorci. Medalje sicer glasno ne omenjajo med svojimi cilji, o njej pa resno razmišljajo. Glavni slovenski trener Goran Janus je že po tekmah v Pjongčang 16. februarja določil dokončni seznam potnikov SP v Lahtiju.

Cilji za prvenstvo so konkretni. Posamezno, tako na srednji kot veliki skakalnici, en skakalec do 6. mesta, še eden do 15. in še eden do 30. mesta. Na ekipnih tekmah, torej tudi na mešani, želimo med peterico, seveda so želje medalja. Lahti poznamo, poznamo njegovo zgodbo z vetrom. Napovedi so vetrovne, tako da bo potrebno enostavno odskakati brez napak in imeti nekaj sreče.

Za mesto v ekipi na srednji skakalnici bodo kandidirali Peter, Cene in Domen Prevc, Jernej Damjan in Anže Lanišek, nekoga izmed te peterice pa bo v nadaljevanju prvenstva zamenjal Jurij Tepeš; slednji bo ostal doma na treningu z Janijem Grilcem in se ekipi pridruži na veliki napravi, Anže Lanišek pa je odpotoval že na začetek prvenstva. Stane Baloh bo vodil žensko skakalno reprezentanco, v kateri so Urša Bogataj, Ema Klinec, Maja Vtič, Špela Rogelj in Nika Križnar, ki so v tej sezoni dosegle manj, kot v minuli, v zadnjem času pa so jih pestile še poškodbe in bolezni. V nordijski kombinaciji bosta nastopila izkušeni Marjan Jelenko in mladinec Vid Vrhovnik; slovenski nordijski kombinatorci nikdar doslej niso bili med favoriti za visoka mesta in tako je tudi tokrat, saj je v svetovnem pokalu do štirih točk v sezoni prišel le Jelenko in je 59. Med skakalkami je v pokalu skupno sedma Ema Klinec, 11. pa Maja Vtič, četrti je Domen Prevc, 10. pa Peter Prevc. Najvišja pričakovanja so usmerjena v moško ekipo skakalcev. Branilec velikega kristalnega globusa Peter Prevc se je šele tik pred SP in po svoji 22. zmagi prebil med deseterico skupnega seštevka svetovnega pokala, kjer je iz samega vrha na začetku zime po seriji izidov izven deseterice na četrto mesto zdrsnil Domen Prevc. Srednji od bratov Prevc, Cene, se na zadnjih tekmah ni uvrščal niti v finale, v stabilni formi, vendar brez uvrstitev na sam vrh, pa je Jernej Damjan, ki pred začetkom sezone zaradi poškodb sploh še ni vedel, če bo lahko tekmoval. Po uspešni azijski turneji bo prvič na članskem SP nastopil Lanišek, ki je vsaj za prvi del prvenstva iz ekipe izrinil najizkušenejšega v reprezentanci Tepeša. "Posamezno na mali in veliki skakalnici želimo po eno uvrstitev do 6., 15. in 30. mesta, ekipno moški in v mešani ekipi do 5. mesta, želja pa je medalja. V Lahtiju napovedujejo vetrovne razmere, skakati želim brez napak in imeti še nekaj sreče. Na SP so možna presenečenja, toda nikoli v Lahtiju nismo bili na stopničkah, vsaj ne v teh letih, odkar smo skupaj, zato bo SP tudi velik izziv. Nastopili bomo z novimi dresi in zato bomo začeli v Lahtiju že s prvimi sredinimi uradnimi treningi. Vrh je zelo širok, skakalnice pa so v Lahtiju zelo majhne in zato si kakšne grobe napake ne smemo privoščiti," je pojasnil Janus.





Goran Janus (Foto: Damjan Žibert)

V ekipo je dodatni mir vnesla napoved predsednika odbora in zbora Smučarske zveze Slovenije (SZS) za skoke in nordijsko Ljuba Jasniča. Ta je na novinarski konferenci tik pred odhodom na Finsko dejal, da bodo predlagali podaljšanje pogodb vodstvom vseh ekip za naslednje olimpijsko obdobje. "Ekipam moramo dati mirnost, da pripravijo načrte in delo opravijo sistematično, brez nepotrebnih pretresov, so pa že z dosedanjim delom upravičili zaupanje. Pogodbe bomo podpisovali že pred finalom svetovnega pokala v skokih Planico, da v začetku maja začnemo z delom," je pojasnil Jasnič in dodal: "Pri zgodovini smo se učili tudi o grških bogovih in eden izmed njih je Janus, ki ima dva obraza. Eden je zazrt v preteklost, drugi v prihodnost. Naš Janus ni bog, ampak upam, da se bo ozrl na uspehe v preteklosti in jih pretvoril tudi za podobne naprej." "Želimo si boga vetra Eola in upam, da nas Murphy ne bo več obiskal v tednu pred in med SP. Bolezni in poškodbe se zadnja dva meseca kar vlečejo, še Nika Križnar se je poškodovala na prejšnji tekmi v Turčiji. Nima več bolečin v kolku, poškodovan prst pa bomo zlepili z drugim. Maja Vtič se je prehladila na poti iz Koreje in gre na pot dan za nami. Želimo izboljšati izid iz prejšnjega SP v Falunu, kjer je bila naša najboljša na desetem mestu. Želimo po eno uvrstitev do 6. in 10. mesta posamično in do petega v mešani ekipi, torej čim višje, tiha želja je uvrstitev pod šestim mestom," je napovedal ženski trener Baloh.



"Imamo številčno ekipo, tekmovalci so že v preteklosti dokazali, da so kos izzivom, ki jih prinaša SP. Prepričan sem, da bodo prikazali rezultate, s katerimi bodo zadovoljni tako oni kot tudi mi," pa je dejal predsednik SZS Enzo Smrekar, čim več uspehov pa je ekipi zaželel tudi poškodovani skakalec Robi Kranjec, ki bo s prilagojenim treningom z ekipo začel čez dva tedna.