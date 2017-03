VIDEO: Sproščena Ilka Štuhec odhaja na počitnice

Slovenska smučarska šampionka Ilka Štuhec, ki se je v torek po koncu sezone vrnila domov, je znova na poti. Le da je tokrat osredotočena na uživanje in počitek. Še pred odhodom na počitnice jo je, vidno bolj sproščeno kot pred tekmo, prestregel novinar Matic Flajšman in se z njo pogovarjal o tem, kako živi in uživa v času, ko ji ni potrebno biti boja s stotinkami.