VIDEO: Zlati štajerski blisk navdušil Slovenijo: Vedno, ko poslušaš Zdravljico je super, a danes je bilo nekaj posebnega

(Foto: AP)

"Vsaka tekma je sama za sebe pomembna. Velike tekme so še nekaj posebnega in ne glede na to, da sem bila danes malo bolj nervozna sem v tistih zadnjih minutah pred nastopom bila spet prava jaz in pripravljena, da pokažem to, kar najbolje znam," je dejala Štuhčeva, potem ko so v njeno čast, čast nove svetovne prvakinje, zaigrali slovensko državno himno: "Vedno, ko poslušaš Zdravljico je super, a danes je bilo nekaj posebnega." Na vprašanje, če bi bi si kaj očitala, če ne bi zmagala, je odgovorila: "Ne razmišljam o tem, ker sem zmagala," so bile s solzami oblite misli Ilke Štuhec.

Poskušala sem ohranjati hitrost in razmišljala o tem, kaj še prihaja, kje moram še kaj narediti. Prišla sem v cilj in videla, da sem prva ter se veselila, a sem vedela, da je na startu še kar nekaj punc, a je bilo dovolj. Glede na čas, ki sem ga dosegla na tretjem treningu in danes sem vedela da ni bilo vse idealno, da se da še kaj narediti. Na tekmi se dogajajo napake, enim večje, drugim manjše, Ilka Štuhec, svetovna prvakinja v smuku

Čeprav je bila najhitrejša in je bila njena vožnja, vožnja šampionke, njen nastop pa nastop nove svetovne prvakinje, pa sama s svojo vožnjo ni bila najbolj zadovoljna: "Vožnja ni bila ravno idealna, bilo je še nekaj napak, nekaj malo slabših delov, na koncu pa je bil rezultat dovolj dober." Štuhčeva je z enim pogledom že usmerjena v zimske olimpijske igre, ki bodo čez eno leto v Južni Koreji: "Olimp pride drugo leto. To še 'glih' ni. Je pa ravno tako nekaj posebnega, ni pa še čisto za mano vse skupaj prišlo pravzaprav." Na vprašanje, kdo je še zaslužen za zmago, pa je odgovorila: "Definitivno mama, da sem takšna, kot sem." Štuhčeva, njena mama Darja Črnko, trener Grega Koštomaj in kineziloginja Anja Šešum tvorijo zmagovalno ekipo. Štuhčeva še ostaja na prvenstvu in bo nastopila tako na veleslalomski kot slalomski tekmi.

Ilka je z eno najmanjših ekip v karavani alpskega smučanja prišla do zmage v kraljevski disciplini. (Foto: AP)

Štuhčeva je bila absolutna favoritinja današnjega smuka. Pred St. Moritzem je v svetovnem pokalu stala na stopničkah na štirih smukih od šestih izpeljanih, na prvih treh pa je zmagala. Vlogo smukaške favoritinje je tudi upravičila s svojim prvo zmago na članskih svetovnih prvenstvih, s katero je tudi povsem stopila iz sence Tine Maze, ki je nove mejnike slovenskega alpskega smučanja postavljala pred njo. Mariborčanka je bila velik smučarski talent. Pred desetimi letim je osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje v slalomu v Flachauu, naslednje leto pa je sledil še naslov mladinske svetovne prvakinje v smuku (Formigal). A je bil prehod v člansko konkurenco posut s trnjem, saj so sledile poškodbe, ki so jo oddaljile od vrha in od tekmic, ki jih je sicer premagovala v mladinski konkurenci. Nastop za zgodovinske anale je bil pri startni številki 7. Ne najboljši začetek svetovnega prvenstva je bil pozabljen. Po napakah na superveleslalomu, ko je bila zgolj 11., in odstopu na slalomu za alpsko kombinacijo, Štuhčeva na smuku ničesar ni prepustila naključju ter je ob prihodu v cilj z najbolj brezkompromisno vožnjo za 40 stotink sekunde prevzela vodstvo. Srebro je šlo v roke Avstrijki Stephanie Venier, bron pa je osvojila Američanka Lindsey Vonn. Še na drugem svetovnem prvenstvu je naslov svetovne prvakinje v smuku pripadel Slovenki.

Pred dvema letoma v Beaver Creeku je zmagala Tina Maze. Slovenija ima tako dve smukaški svetovni prvakinji, čeprav Slovenija ne premore enega pravega smukaškega poligona. S smukom pa se profesionalno ukvarja le peščica zanesenjakov. Nastopila je tudi Maruša Ferk. Ta se je odrezala dobro in z zaostankom 2,38 sekunde prišla na 23. mesto. Mariborčanka je osvojila še 21. slovensko kolajno na svetovnih prvenstvih, dvanajsto po osamosvojitvi Slovenije. Na vrhu je Tina Maze z devetimi kolajnami, štiri zlatimi, za prvo zlato kolajno pa je pred Tino Maze leta 1989 poskrbela Mateja Svet. Za uspehom Štuhčeve stoji majhna samostojna ekipa. Tako kot dosežki Mazejeve pred njo so tudi dosežki Štuhčeve plod dela samostojne ekipe. Zato ne preseneča, kakšne misli so ji rojile po glavi, ko je čakala na to, da je njena zmaga postala tudi uradna: "O tem iz česa izhajam, kako sem prišla do sem. Da smo mini ekipica, kako vozimo vse skupaj, kaj vse je že bilo, kaj vse še bo. Definitivno je treba biti trmast in vztrajen in verjeti v to kar delaš. Jaz sem vedno verjela in slabe stvari se niso pripeljale v misli."

"Super, enkratno, fenomenalno. Obilico smole je imela v superveleslalomu, potem je sledil odstop v alpski kombinaciji, saj je bila pripravljena za še več medalj. Zelo smo veseli, da ji je na koncu uspelo. Čestitam Ilki, potem njeni mami Darji Črnko, trenerju Gregi Koštomaju, kineziologinji Anji Šešum. Fenomenalno! Mislim, da si je to popolnoma zaslužila," je bil prvi odziv glavnega trenerja slovenske ženske nacionalne reprezentance za svetovni pokal Denisa Šteharnika. O fenomenu slovenskega smuka, ko je Tino Maze na prestolu smukaške svetovne prvakinje nadomestila Ilka Štuhec, pa je dejal: "V hitrih disciplinah ne moremo iti tako na široko, kot druge države, treba se je maksimalno osredotočiti na tisto najboljšo tekmovalko in njej ponuditi najboljše možnosti. Je zelo dober občutek, da se vidi, da se lahko tudi ena majhna nacija, ki nima toliko na razpolago, v eni takšni disciplini približa največjim nacijam oziroma, da smo od njih celo hitrejši. Mislim, da je to velik uspeh in spodbuda za vse druge tekmovalke in tekmovalce." Fenomen slovenskega smuka je še večji, saj Slovenija ne premore smukaškega poligona. Šteharnik ob tem doda: "Upam, da bo poslej mogoče kaj lažje, da bomo lažje v Sloveniji dobivali dobre pogoje za treninge. Tisto, kar imamo, imamo, a bi to, kar imamo, najboljše izkoristili, kar je možno. Žal treningi v urah od 7. do 9. dopoldne niso dovolj. Zato je pač treba biti večino časa v tujini, kar seveda stane."

