Vrhunec deskarske sezone brez Žana Koširja

Žan Košir (Foto: Damjan Žibert)

Žan Košir je zadnji teden opravil ključni del priprav pred načrtovanim odhodom na svetovno prvenstvo. Poleg snežnih in kondicijskih treningov pa je bil zaradi bolečin v ledvenem delu hrbtenice znova primoran v še bolj intenzivno obiskovanje fizioterapij. Po sobotnem zadnjem treningu se je odločil da ostane doma. "Sem v dobri deskarski formi, a zaradi bolečin na desni strani ledvenega dela hrbtenice je moje gibanje pri t.i. 'frontside' zavoju (zavoj, ko je deskar nagnjen s prsmi proti terenu) omejeno. To pomeni, da nepravilno obremenjujem robnik, posledica pa so prepogosti zdrsi. Situacija se kljub intenzivnim terapijam ni izboljšala," je povedal Tržičan, ki je po treningu prišel do zaključka, da odhod na prvenstvo ni smiseln.



"Kljub dobri formi svetovno prvenstvo žal izpuščam, srebra z Lachtala ne bom branil. Bom pa nadaljeval s terapijami in upam, da bom nared za državno prvenstvo (28. in 29. 3.) konec meseca na Rogli," je še povedal Košir, ki bo naslednji teden tako v vlogi "deskarskega ambasadorja" na šolskem državnem prvenstvu na Krvavcu.