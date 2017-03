Nilssonovi zmaga, Fabjanova enajsta

Vesna Fabjan (Foto: Miro Majcen)

Vesna Fabjan je bila kot najboljša Slovenka enajsta, Katja Višnar 17., Anamarija Lampič pa 19.



V moški konkurenci je zmagal Kanadčan Alex Harvey pred Norvežanom Finnom Haagnom Kroghom (+0,31) in Francozom Richardom Gouvejem (+0,94). Slovencev ni bilo na tekmi.



Izidi, sprint (prosta tehnika):

- moški:

1. Alex Harvey (Kan)

2. Finn Haagen Krogh (Nor)

3. Richard Jouve (Fra

4. Simeon Hamilton (ZDA)

5. Sindre Bjoernstad Skar (Nor)

6. Lucas Chanavat (Fra)

7. Federico Pellegrino (Ita)

8. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)

9. Andrej Larkov (Rus)

10. Jesee Cockney (Kan)



- skupno:

1. Martin Johnsrud Sundby (Nor) 1626

2. Sergej Ustjugov (Rus) 1176

3. Alex Harvey (Kan) 894

4. Matti Heikkinen (Fin) 837

5. Marcus Hellner (Šve) 673

...

104. Janez Lampič (Slo) 24

135. Miha Šimenc (Slo) 9



- ženske:

1. Stina Nilsson (Šve)

2. Maiken Caspersen Falla (Nor)

3. Hanna Falk (Šve)

4. Ida Ingemarsdotter (Šve)

5. Nadine Faehndrich (Švi)

6. Heidi Weng (Nor)

7. Marit Bjoergen (Nor)

8. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor)

9. Jessica Diggins (ZDA)

10. Laurien van der Graaff (Švi)

11. Vesna Fabjan (Slo)

...

17. Katja Višnar (Slo)

19. Anamarija Lampič (Slo)



- skupno:

1. Heidi Weng (Nor) 1780

2. Krista Parmakoski (Fin) 1455

3. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 1382

4. Stina Nilsson (Šve) 1259

5. Marit Bjoergen (Nor) 1007

...

30. Anamarija Lampič (Slo) 242

39. Katja Višnar (Slo) 148

48. Vesna Fabjan (Slo) 106

57. Alenka Čebašek (Slo) 73

116. Eva Urevc (Slo) 1