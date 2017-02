Ana Drev na sedmem mestu po prvi vožnji veleslaloma, v vodstvu Francozinja

Na svetovnem prvenstvu se najboljše alpske smučarke borijo za veleslalomska odličja. Na startu prvega teka je bilo kar 98 smučark, tudi tri Slovenke: Ana Drev, Ilka Štuhec in Tina Robnik. Predvideno je bilo tudi, da bosta nastopili tudi Meta Hrovat, a je padla na pripravah v Avstriji in utrpela lažji pretres možganov in Ana Bucik, ki naj bi jo nadomestila, se je odpovedala nastopu, saj se želi v celoti posvetiti slalomu.

Favoritinji za zmago na veleslalomu sta pred začetkom bili Američanka Mikaela Shiffrin in Francozinja Tessa Worley. Švicarka Lara Gut je po poškodbi kolena že končala sezono.

Drevova je nastopila s startno številko 7 in je po prvem teku na 7. mestu (+1.31), Robnikova je 15. (+1,69), Štuhčeva je 26. mestu (+2.59). V vodstvu je Worleyjeva, druga je Italijanka Sofia Goggia (+0.48), tretja pa Američanka Shiffrinova (+0.72).

Najboljši dosežek Drevove dosedaj na SP je 10. mesto pred štirimi leti v Schladmingu. Pred dvema letoma je veleslalom na SP v Vailu dobila Avstrijka Anna Fenninger, zdaj Veith, na SP 2013 je bila najboljša Francozinja Tessa Worley, ki je prepričljivo najboljša veleslalomistka letošnje zime, na SP leta 2011 v Garmischu pa je zmagala Tina Maze.