Za konec sezone popolno italijansko slavje, Worleyjevi zadnji globus, Drevovi nekaj točk

Tessa Worley je osvojila še zadnji razpoložljivi globus v svetovnem pokalu. (Foto: AP)

Statistika ni bila na strani 22-letne ameriške šampionke, ki je že osvojila veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala ter slalomski mali kristalni globus. Prednost Tesse Worley jepred zadnjo tekmo je znašala 80 točk. Mikaela Shiffrin bi morala zmagati, Worleyjeva pa bi se morala uvrstiti na 13. mesto ali nižje. Francozinja takšnega scenarija ni dovolila. Sezono je končala na petem mestu, a pred Shiffrinovo, ki je vpisala šesto mesto. Worleyjeva je sicer na prvi progi zaostala za Shiffrinovo na šestem mestu (+1,45), kar pa je bilo še dovolj, da je lahko v finalu napadla ter ob prihodu v cilj prevzela vodstvo, kar je pomenilo, da je osvojila svoj prvi mali kristalni globus za prvo mesto v končnem seštevku sezone v kateri od disciplin. Worleyjeva je po osvojenem naslovu veleslalomske svetovne prvakinje februarja na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu kot prva Francozinja po Carole Montillet-Carles, ki je leta 2003 osvojila superveleslalomski seštevek, osvojila veleslalomski kristalni globus. Zmagala je s prednostjo 85 točk pred Shiffrinovo. Po prvi vožnji ženskega veleslaloma je vodila Italijanka Federica Brignone, druga je bila Shiffrinova (+0,94), tretje mesto sta si delili Bassinova in Nemka Viktoria Rebensburg (+0,95). V finalu pa se je Italijankam prikazala Fortuna. Zmaga je pripadla Brignonejevi, Goggia je bila druga (+1,44), Bassinova tretja (+1,47).

Na startu sta bili dve Slovenki. Naša najboljša veleslalomistka Ana Drev je bila osma (+1,83) po prvi vožnji, v finalu pa je padla na 15. mestu, kar pomeni, da je še ujela dobitnice točk. Drevova je tako osvojila 16 točk, skupno pa je v veleslalomskem seštevku zbrala 239 točk za osmo mesto v veleslalomskem seštevku. To je mesto slabše (in 44 točk manj) od sedmega mesta, ki ga je osvojila ob koncu minule sezone. Ilka Štuhec je bila po prvi vožnji 22. (+3,46), v finalu pa je pridobila eno mesto in je na zadnji tekmi v sezoni vpisala 21. mesto, brez osvojenih točk. Ne glede na to, pa je za Štuhčevo najboljša sezona v karieri. Mariborčanka je sezono končala na drugem mestu v skupni razvrstitvi svetovnega pokala alpskih smučark. Ob tem je osvojila kombinacijski globus in kot prva Slovenka v zgodovini smukaški globus. Štuhčeva je zbrala 1325 točk, kar je največ v karieri, 318 točk manj od Shiffrinove. Štuhčeva je v tej sezoni osvojila kar 1022 točk več od izkupička iz sezone prej. V vseh prejšnjih šestih sezonah, v katerih je tekmovala, tri sezone je izpustila zaradi poškodb 2009, 2010, 2011, je skupno osvojila 817 točk, torej 508 točk manj, kot je točk, ki jih je osvojila v tej sezoni. Osvojila je sedem zmag v svetovnem pokalu ter 13 stopničk, na svetovnem prvenstvu je bila zlata za naslov smukaške svetovne prvakinje. Tretje mesto v skupnem seštevku je pripadlo Italijanki Sofiji Goggi, ki je na tretjem mestu sklenila sezono tudi v veleslalomskem seštevku.

Ana Drev je veleslalomsko sezono končala med najboljšo deseterico. (Foto: AP)

Izidi:

1. Federica Brignone (Ita) 1:58,01 59,56 58,45

2. Sofia Goggia (Ita) 1:59,45 +01,44 1:00,86 58,59

3. Marta Bassino (Ita) 1:59,48 +01,47 1:00,51 58,97

4. Viktoria Rebensburg (Nem) 1:59,53 +01,52 1:00,51 59,02

5. Tessa Worley (Fra) 1:59,84 +01,83 1:01,01 58,83

6. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:00,15 +02,14 1:00,50 59,65

7. Petra Vlhova (Slk) 2:00,93 +02,92 1:02,12 58,81

8. Melanie Meillard (Švi) 2:01,12 +03,11 1:01,65 59,47

9. Coralie Frasse Sombet (Fra) 2:01,17 +03,16 1:02,01 59,16

10. Sara Hector (Šve) 2:01,32 +03,31 1:02,16 59,16

. Tina Weirather (Lie) 2:01,32 +03,31 1:02,27 59,05

...

15. Ana Drev (Slo) 2:01,67 +03,66 1:01,39 1:00,28

21. Ilka Štuhec (Slo) 2:02,33 +04,32 1:03,02 59,31

...

Svetovni pokal, končno (37):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1643

2. Ilka Štuhec (Slo) 1325

3. Sofia Goggia (Ita) 1197

4. Lara Gut (Švi) 1023

5. Federica Brignone (Ita) 895

6. Tessa Worley (Fra) 870

7. Tina Weirather (Lie) 857

8. Wendy Holdener (Švi) 692

9. Viktoria Rebensburg (Nem) 651

10. Petra Vlhova (Slk) 589

...

36. Ana Drev (Slo) 239

52. Ana Bucik (Slo) 147

62. Maruša Ferk (Slo) 115

79. Tina Robnik (Slo) 51

102. Meta Hrovat (Slo) 19

133. Katarina Lavtar (Slo) 2

Veleslalom (9):

1. Tessa Worley (Fra) 685

---------------------------------------

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 600

3. Sofia Goggia (Ita) 405

4. Federica Brignone (Ita) 370

5. Lara Gut (Švi) 360

6. Marta Bassino (Ita) 354

7. Viktoria Rebensburg (Nem) 277

8. Ana Drev (Slo) 239

9. Manuela Mölgg (Ita) 236

10. Ragnhild Mowinckel (Nor) 188

...

28. Tina Robnik (Slo) 51

33. Ilka Štuhec (Slo) 32

39. Meta Hrovat (Slo) 16

50. Ana Bucik (Slo) 5

57. Katarina Lavtar (Slo) 2