Zgodovinski uspeh: Ilka si je po zlati nadela še kristalno smukaško krono! Za konec še ena zmaga šampionke

Ilka je brez težav osvojila smukaški kristalni globus. (Foto: AP)

Pred zadnjim smukom sezone je imela slovenska šampionka Ilka Štuhec velikih 97 točk prednosti pred Italijanko Sofio Goggio, ki ji je lahko kot edina preprečila smukaški dvojček (zlato na svetovnem prvenstvu in mali kristalni globus). V praksi je to pomenilo, da bi Sofia domov kristal odnesla zgolj v primeru zmage in da bi Ilka ostala brez točk. Na finalu svetovnega pokala točke dobi zgolj petnajst najhitrejših smučark. Za Ilko je že tako ali tako sanjska sezona, saj je v St. Moritzu postala svetovna prvakinja v kraljevski disciplini in temu uspehu dodala še zmago v skupnem seštevku alpskem kombinacije. Tako je prvič v karieri osvojila mali kristalni globus. Poleg smukaškega pa je v igri še za zmago v superveleslalomskem seštevku, kjer ima 15 točk prednosti pred Tino Weirather, ki je edina, ki lahko Mariborčanki prepreči slavje v drugi najhitrejši disciplini.

Ilka se je sicer na progo v Aspnu podala s številko 1 in brez večjih napak opravila svojo nalogo. Nato se je začelo kratko, a za Ilko dolgo čakanje. Goggia je namreč zadnji smuk sezone začela s startno številko tri. Italijanka je že v zgornjem delu močno zaostala za Slovenko in slavje v slovenskem taboru se je lahko začelo, saj je Ilka kot prva v zgodovini slovenskega alpskega smučanja osvojila mali kristalni globus v najhitrejši alpski disciplini. Tekmovalke so sicer še naprej ena za drugo zaostajale za Ilko, ki je odlično opravila s svojo vožnjo. Ko je kot druga v cilj prispela Lindsey Vonn, je bila blizu tudi nova zmaga v svetovnem pokalu. Do konca tekme se vrstni red pri vrhu ni spremenil in Ilka je slavila novo, že sedmo zmago v letošnji sezoni. Družbo na stopničkah sta ji delali še Vonnova (+0.66) in Goggia (+1:03).

Ilka lahko v letošnji sezoni osvoji še mali kristalni globus v superveleslalomu. (Foto: AP)

V svetovnem pokalu pa je bila celotno sezono najbolj prepričljiva. Vodstvo je prevzela že takoj na začetku sezone, ko je osvojila zmago na treh uvodnih smukih, na obeh v Lake Louisu ter nato še v Val d'Iseru. Štuhčeva je v Aspen pripotovala z izjemno statistiko, ko ni bila slabša od osmega mesta. V Zauchenseeju je bila peta, v Garmisch-Partenkirchnu osma, v Cortini d'Ampezzo in na olimpijski generalki v Jeongseonu je bila tretja. Štuhčeva je postala komaj sedma smučarka v zgodovini, ki je v istem letu, ko je postala svetovna prvakinja osvojila še smukaški seštevek v svetovnem pokalu. Pred Štuhčevo je isti dosežek uspel šestim smukačicam. To so: Olga Pall leta 1968, Annemarie Moser-Pröll v letih 1974 in 1978, Michaela Figini leta 1985, Picabo Street leta 1996, Renate Götschl leta 1999 in Lindsey Vonn leta 2009.

Štuhčeva je postala šesta Slovenka z osvojenim malim kristalnim globusom, po Tini Maze, Špeli Pretnar, Roku Petroviču, Bojanu Križaju in Mateji Svet. Mazejeva je rekorderka z dvema zmagama v seštevku disciplin in eno zmago v skupnem seštevku. Petrovič, Križaj in Pretnarjeva so osvojili slalomski seštevek v sezonah svetovnega pokala 1985/86, 1986/87 in 1999/00, Mateja Svet pa je dobila veleslalomski seštevek v sezoni 1987/88. Mazejeva je vse svoje seštevke dobila v rekordni sezoni 2012/13, ko je dobila dva mala kristalna globusa veleslalomskega in superveleslalomskega ter veliki kristalni globus za skupno zmago, sezono pa je končala na vrhu tudi v seštevku kombinacije, a ni dobila globusa, ker ga v tej disciplini takrat niso podeljevali.

Portret:

Ilka Štuhec

- rojena: 26. oktobra 1990

- kraj bivanja: Maribor

- telesna višina: 172 cm

- telesna teža: 72 kg

- poklic: študentka mariborske ekonomske fakultete

- hobiji: spust z gorskim kolesom, poslušanje glasbe, risanje,

branje

- klub: Branik Maribor

- trener: Grega Koštomaj, Darja Črnko, Andrej Možina,

Denis Šteharnik

Največji uspehi:

- OI:

10. mesto, Soči 2014, smuk

13. mesto, Soči 2014, superveleslalom

31. mesto, Soči 2014, veleslalom

- SP:

1. mesto, St. Moritz 2017, smuk

6. mesto, Schladming 2013, superveleslalom

7. mesto, Vail/Beaver Creek, alpska kombinacija

11. mesto, St. Moritz 2017, superveleslalom

Svetovni pokal:

- skupno:

mali kristalni globus za prvo mesto v alpski kombinaciji

mali kristalni globus za prvo mesto v smuku

- posamično:

1. mesto, Aspen 2017, smuk

1. mesto, Crans Montana 2017, superveleslalom

1. mesto, Cortina d'Ampezzo 2017, superveleslalom

1. mesto, Val d'Isere 2016, smuk

1. mesto, Val d'Isere 2016, alpska kombinacija

1. mesto, Lake Louise 2016, smuk

1. mesto, Lake Louise 2016, smuk

2. mesto, Crans Montana 2017, alpska kombinacija

3. mesto, Jeongseon 2017, superveleslalom

3. mesto, Jeongseon 2017, smuk

3. mesto, Cortina d'Ampezzo 2017, smuk

3. mesto, Crans Montana 2017, alpska kombinacija

4. mesto, Beaver Creek 2013, superveleslalom

5. mesto, Altenmarkt-Zauchensee 2017, smuk

5. mesto, Lake Louise 2016, superveleslalom

5. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2015, smuk

6. mesto, Lake Louise 2011, smuk

7. mesto, Val d'Isere 2016, superveleslalom

7. mesto, Lenzerheide 2016, superveleslalom

8. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2017, smuk

9. mesto, St. Moritz 2016, superveleslalom

10. mesto, Maribor 2017, slalom

10. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2013, smuk

10. mesto, Meribel 2013, superkombinacija

- mladinsko SP:

1. mesto, Formigal 2008, smuk

1. mesto, Flachau 2007, slalom

1. mesto, Flachau 2007, kombinacija