Zlato v Nemčijo, Slovenca 11. v nordijski kombinaciji

Jelenko je bil zadovoljen z nastopom.

Drugouvrščena po skokih Frenzel in Rydzek - za slednjega je to že rekordna četrta zlata kolajna v Lahtiju - sta po skokih in teku na 2 x 7,5 km za sekundo ugnala Norvežana Magnusa Moana in Magnusa Krogha. Bron sta osvojila Japonca Yoshito in Akito Watabe, ki sta zaostala 10,2 sekunde.

Vrhovnik in Jelenko sta bila s skokoma, dolgima 114,5 in 121,5 m, po prvem delu sedma, tek sta začela z dobro minuto zaostanka za Francozoma Maximom Laheurtejem in Francoisom Braudom, ki sta vodila po skokih. V teku pa sta izgubila štiri mesta in končala na enajstem mestu z 1:49,5 minute zaostanka.

"Zelo sem zadovoljen z današnjim tekom, z obema najinima tekoma in tudi s skokom, Vid je skočil vrhunsko, on je opravil to, kar je moral. Enajsto mesto od štirinajstih ekip, če pogledaš sam rezultat, niti ni za pohvaliti, a tisti, ki je spremljal tekmo, je videl, da sva bila zelo konkurenčna, da sva bila zraven v vseh predajah in da sva na koncu zaostala 1:49, startala pa sva minuto za prvim mestom. Na teku nisva izgubila veliko, v cilj sem prišel z devetim mestom. Zadovoljen sem s tekom. Vidim, da se da, če je oprema konkurenčna, sem tudi jaz konkurenčen," je po tekmi povedal Jelenko.