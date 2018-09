Hud prepir in prve solze: za obstoj se bo borila Ksenija

Posestvo je obiskala Natalija in Aneta ji je povedala, da jo zelo moti, da so jo izbrali za prvo dvobojevalko z razlogom, da rabijo močne roke. "Kdo pravi, da jaz nisem močna? Poleg tega pa sta se se osebi, ki bi morali držati z mano, že prvi dan obrnili proti meni," je bila jezna.

Kesnija, Anna, Luka in Franko so opravljali tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki – in ga vsi opravili. Inštruktor jih je opozoril, da bodo morali še veliko vaditi.

Medtem so v gozdu Denisa pripravljali na zahtevno nalogo: umili so ga, s primomočki, ki jih je dobil, se je uredil, si uredil pričesko in se prelevil v prodajalca. Izdelal je taktiko, s katero bo prelisičil sodobne kmete: "Z nasmehom in gobčkom." A zadeva je resna: od njegove uspešnosti je odvisna usoda enega od tekmovalcev.

Na posestvu so nekateri bolj malo spali, saj so se pripravljali na izpit za traktor, kasneje pa je postalo še bolj pestro: med starimi znanci se je vnel hud preprir. Aneta je Sandija obtožila, da je manipulator, saj naj bi druge nagovarjal, kako naj igrajo igro, kako naj se odločajo, da bodo tako prišli v finale. "Trojno igro igraš! Hijena! Pacek! Umazano pokvarjeno bitje!" so bile hude zmerljivke, s katerimi je obkladala Sandija, ta pa ji ni ostal dolžan.

Postavljena je bila v težko nalogo: izbrati je morala nasprotnika, ki se bo z njo v areni boril za obstanek v šovu. Natalija ji je sporočila, da lahko izbira samo med ženskami. "To je največji problem, jaz sem si želela fanta, pa tudi če grem domov. Med puncami se pa zelo težko odločim," je rekla. "Plačala mi bosta oba, prisežem, do konca grem, zdaj grem pa res do konca!" je bila jezna in planila v jok.

Zaradi solz si je vzela dodaten trenutek, a morala je izbrati. V solzah je izbrala Ksenijo, odločitev pa utemeljila z razlogi, da bo prvič v življenju res gledala nase in svojo korist in da bo s to izbiro vrnila udarec nekomu, ki ga je zadal njej. Opravičila se ji je in zahvalila, da je bila edina, ki je povedala stvari, kot so, Ksenija pa ji ni preveč zamerila.

Napetost je naraščala tudi v gozdu: ko je napočil čas za trgovanje, je bila usoda povratnikov v gozdu odvisna od Denisovih veščin. Ker so kmetje lahko trgovali samo z izdelki ali dobrinami, ki jih nudijo vrt in živali, ni imel pretežkega dela, ko je v zameno za hrano od Anete želel ročno izdelan talisman za srečo in pa kasneje tudi majico. Franko in Aneta sta namreč bila na trgovanje slabo pripravljena, saj s sabo nista imela veliko predmetov, s katerimi bi lahko trgovala, zato so bili s kupčijo zadovoljni vsi. Denis seveda še najbolj, saj je izpolnil nalogo, povratnike pa je razveselil še s hrano, ki je "po se je po nesreči raztresla po tleh vozila, ko je nenadno zaviral". Tudi Franko je spoznal, da jih je Aneta rešila, saj bi sicer domov prišla z napol prazno vrečko.