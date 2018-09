Prva dvobojevalka Aneta besni: Hinavec je!

Na Kmetiji je nastopil čas za pravo delo. Za nekatere je to pomenilo tudi prvo bližnje srečanje s kravo in Milka je nekatere vrle kmetovalce pošteno prestrašila. Največ težav sta imela Nik in Ksenija. Nik se ji je sicer skušal približati, Ksenija pa je pred njo bežala, saj se "noben pravi kmet ne pase s kravami in živalim ne moreš zaupati kar iz prve". Pa še prav je imela, saj jo je Milka namreč kasneje brcnila v roko! Zato je v jezi dejala, da je treba zaklati vse krave, a se je nagajivi kravi v bran takoj postavila Anna, ki je obljubila, da bo krave energ etsko zaščitila, da bodo na varnem.

Medtem pa so bili povratniki v gozdu soočeni s povsem drugačnimi težavami: pesti jih lakota, zato so se podali na lov za hrano, a imeli precej težav. Iskali so gobe, našili pa le žabe. "Gozd je tako založen kot hladilnik supermodela," je šaljivo ugotovil Miha. A Lari ni bilo do smeha, saj je začela obupovati in dvomiti, če je denarna nagrada res vredna takšnega trpljenja. "A lahko človek to psihično zdrži?", se sprašuje.

Denis in Miha sta se – dobro zamaskirana – odpravila oprezat za dogajanjem na posestvu. In čeprav nekateri povratniki oziroma predvsem povratnice obupujejo nad stanjem v gozdu, je Denisu naloga prirasla k srcu in se vedno razveseli, ko se kaj dogaja. Laro vse boj moti, da nimajo nič za početi, da imajo omejen prostor, da so lačni, da samo čakajo. Mihova največja težava pa so komarji: "Kaj bi rekla Jadranka Juras, ko sem jih že toliko pobil!"

Ksenija je odkrito spregovorila o tem, da ve, da jo mnogi – tudi na posestvu – vidijo kot neko barbiko in kot razuzdanko. Zato je razkrila, da je resničnost povsem drugačna. "Jaz ne hodim ven, nimam tega družabnega življenja, ampak nihče ne verjame, da sem nazadnje seksala pred enim letom. Videz vara!" je bila neposredna in dodala, da to, da si urejen, še ne pomeni, da ne znaš delati ali razmišljati. "Ne rabim tipa, da mi postavi hišo, si jo bom že sama. Bivši mi je rekel: 'Ti rabiš budalo'. Jaz rabim nekoga, ki bo večji idiot kot jaz," je med drugim dodala.

Franko je kot glava družine vzel nadzor nad opravljanjem zadanih nalog in mentorici Nadi pokazal, kaj vse so že naredili, fantje pa so ga od daleč opazovali in se norčevali na njegov račun, a vse v dobri šali. S pomočjo Franca se je glava družine lotil izdelave gredic, fantje pa so to spet izkoristili za šalo: "Naredila sta si krsto!"