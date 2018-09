Tega ni nihče pričakoval: slavni povratniki izgnani v gozd

Čeprav so si tekmovalci obetali, da bodo uživali na sodobni kmetiji, so se morali nekateri izmed njih že takoj na začetku posloviti od razkošja. Slavni povratniki so namreč takoj izvedeli, da imajo prav posebno nalogo in da bodo pred ostalimi tekomovalci skriti v gozdu. Na plan so privrele stare zamere, tudi na posestvu, pojavila so se tudi prva taktiziranja.

Na Kmetijoje prispelo šest tekmovalcev, ki so bili začudeni nad maloštevilčno ekipo za tako veliko posestvo. Nik je bil sicer navdušen, ker to pomeni manjšo konkurenco, a vseeno jim je Natalija razkrila, da se jim bo pridružilo še šest članov. Če so najprej začutili olajšanje, pa so hitro videli, da več ljudi ne pomeni tudi nujno več pridnih rok. Na posestvo so namreč vkorakali novi, a vsem ostalim precej znani obrazi (Aneta, Joel, Sandi, Ksenija, Franko in Anna). Niso bili samo oblečeni zvezdniško, ampak so se tako tudi vedli, saj so sotekmovalce poimenovali "navadni smrtniki".

Prvih šest tekmovalcev nove sezone Kmetije FOTO: POP TV

In medtem ko so se čudili eni drugim, so budni gledalci lahko opazili, da med njimi ni tistih najbolj znanih obrazov preteklih Kmetij. Kje je Miha, kje sta sovražnika Denis in Lara? Skrivnost je bila hitro pojasnjena, epilog pa presenetljiv tako za tekmovalce kot slavne "povratnike". Kmetija ni takšna, kot se zdi na prvi pogled, rada ponavlja Natalija. S tem misli na obstoj skupine nekdanjih tekmovalcev Kmetije (Denis, Lara, Miha, Alexander in Sabina), ki so na posestvo ponosno vkorakali dan pred ostalimi tekmovalci. Pripravljeni, da razturajo in uživajo v luksuzu, so že takoj naleteli na presenečenje, ki ga niso pričakovali niti v najbolj divjih sanjah.

Na kmetijo se vrnejo tudi stari tekmovalci, Natalija jih poimenuje 'povratniki' FOTO: POP TV

Natalija jim je namreč sporočila, da jim, čeprav so prvi videli posestvo, ni dano, da bi tam živeli – temveč si bodo morali to s pomočjo skritih nalog šele prislužiti. Vsaka neopravljena naloga pa za enega izmed njih pomeni hude posledice. Preden jih je poslala v gozd, njihovo novo domovanje, je Mihu še naročila, da mora steklenico s skrivnom sporočilom skriti na posestvu.

Povratniki odvržejo steklenico v ribnik FOTO: POP TV

Nič hudega sluteči tekmovalci pa so v neposredni bližini dobili navodilo, da morajo poiskati nekaj in tisti, ki bo ta nekaj našel, bo postal glava družine. Čeprav se je prvi na lov neznanega zaklada podal Sandi, je bil na koncu povsem po naklučju srečnež Franko. Ko se je hotel iti skopat, je v ribniku našel steklenico in tako postal glava družine.

Glava družine postane Franko FOTO: POP TV