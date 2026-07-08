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Razburjeni: naročili e-avtomobile, a ne vedo, ali bodo dobili subvencijo
zmanjkalo denarja

Razburjeni: naročili e-avtomobile, a ne vedo, ali bodo dobili subvencijo

Kaj bi se zgodilo, če pride do ustavitve NEK?
energetski izzivi

Kaj bi se zgodilo, če pride do ustavitve NEK?

Velika čast: Kingsi bodo upokojili Kopitarjevo številko 11
legenda kluba

Velika čast: Kingsi bodo upokojili Kopitarjevo številko 11

Po aretaciji zaradi umora izpuščen, na prostosti spet moril
v londonu

Po aretaciji zaradi umora izpuščen, na prostosti spet moril

Plohe in nevihte bodo zajele večji del države
kratka osvežitev

Plohe in nevihte bodo zajele večji del države

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta
velik prestop

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

Bezzecchi z rekordom steze slavil na drugem prostem treningu
Vn Velike Britanije

Bezzecchi z rekordom steze slavil na drugem prostem treningu

Ženo pozabil na mejnem prehodu in nadaljeval pot v Nemčijo
na gradiški

Ženo pozabil na mejnem prehodu in nadaljeval pot v Nemčijo

Otroci tu za en teden oddajo telefone, nato pa se zgodi nekaj nepričakovanega
Bibaleze.si

Otroci tu za en teden oddajo telefone, nato pa se zgodi nekaj nepričakovanega

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov suša

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

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Po požaru v apartmaju: ali mora lastnik še vedno plačevati davek? velika škoda

Po požaru v apartmaju: ali mora lastnik še vedno plačevati davek?

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Biografski film Michael bo dobil nadaljevanje kmalu snemanje

Biografski film Michael bo dobil nadaljevanje

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Incident na dirki: voznik ogrožal varnost kolesark ženski tour

Incident na dirki: voznik ogrožal varnost kolesark

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Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje boj za preživetje

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

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Vojna izven fronte: Rusija in Ukrajina bitko selita v skladišča Vojna izven fronte: Rusija in Ukrajina bitko selita v skladišča nova faza

Vojna izven fronte: Rusija in Ukrajina bitko selita v skladišča

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Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah
dežja ni na vidiku

Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah

Po mesecu dni suhega in vročega vremena po državi vladajo izjemne sušne razmere. Ponekod bi za dosego običajnega stanja potrebovali tudi do 100 mm padavin. Napovedane plohe stanja ne bodo dosti izboljšale, opozarjajo na Arsu. Ob takšnih razmerah se znižujejo ...

Poljakinja Niewiadoma osvojila Mont Ventoux in oblekla rumeno majico na sedmi etapi

Poljakinja Niewiadoma osvojila Mont Ventoux in oblekla rumeno majico

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Kam je odšel mladoletni Jon iz Ljubljane? pogrešan

Kam je odšel mladoletni Jon iz Ljubljane?

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi sodeloval pri postopkih

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

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Billie Eilish: Presenetljiva preobrazba za prvo igralsko vlogo Billie Eilish: Presenetljiva preobrazba za prvo igralsko vlogo po romanu sylvie plath

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Ruske 'črne vdove': upajo, da jim može čim prej ubijejo

Za kuhinjsko mizo majhnega stanovanja v Sankt Peterburgu po licih Marije lijejo solze. Ne samo, da ji je ruska vojska sporočila, da je bil njen oče ubit na fronti, izvedela je tudi, da se je pred smrtjo poročil z neznanim, 22 let mlajšim dekletom, ki je po njegovi smrti dobilo tudi vse premoženje. V Rusiji se vse glasneje govori o "črnih vdovah", vojnih nevestah, ki se z vojaškimi rekruti poročajo za denar, nato pa upajo, da bodo čim prej umrli.

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Velika čast: Kingsi bodo upokojili Kopitarjevo številko 11

Los Angeles Kingsi so na družbenih omrežjih sporočili, da bodo 24. februarja 2027 upokojili dres s številko 11, ki ga je v dolgih 20 letih pri moštvu iz mesta angelov nosil slovenski hokejski as Anže Kopitar. Poleg upokojitve številke, s katero je Kopitar osvojil dva Stanleyjeva pokala v najmočnejši hokejski ligi na svetu NHL, bodo pred dvorano Crypto.com odkrili tudi bronasti kip, kar bo predstavljalo najvišje individualno priznanje organizacije.

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Velika čast: Kingsi bodo upokojili Kopitarjevo številko 11
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Biografski film Michael bo dobil nadaljevanje

Biografski film o Michaelu Jacksonu bo dobil nadaljevanje. Drugi del zgodbe o življenju pokojnega pevca naj bi začeli snemati konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta, je za Variety povedal filmski producent Adam Fogelson, njihov cilj pa je, da ga v kinodvoranah premierno predstavijo konec leta 2027 oziroma v začetku 2028.

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