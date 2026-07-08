Velika čast: Kingsi bodo upokojili Kopitarjevo številko 11

Tujina

Ruske 'črne vdove': upajo, da jim može čim prej ubijejo

Za kuhinjsko mizo majhnega stanovanja v Sankt Peterburgu po licih Marije lijejo solze. Ne samo, da ji je ruska vojska sporočila, da je bil njen oče ubit na fronti, izvedela je tudi, da se je pred smrtjo poročil z neznanim, 22 let mlajšim dekletom, ki je po njegovi smrti dobilo tudi vse premoženje. V Rusiji se vse glasneje govori o "črnih vdovah", vojnih nevestah, ki se z vojaškimi rekruti poročajo za denar, nato pa upajo, da bodo čim prej umrli.