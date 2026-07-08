Velika čast: Kingsi bodo upokojili Kopitarjevo številko 11

Po mesecu dni suhega in vročega vremena po državi vladajo izjemne sušne razmere. Ponekod bi za dosego običajnega stanja potrebovali tudi do 100 mm padavin. Napovedane plohe stanja ne bodo dosti izboljšale, opozarjajo na Arsu. Ob takšnih razmerah se znižujejo ...
Za kuhinjsko mizo majhnega stanovanja v Sankt Peterburgu po licih Marije lijejo solze. Ne samo, da ji je ruska vojska sporočila, da je bil njen oče ubit na fronti, izvedela je tudi, da se je pred smrtjo poročil z neznanim, 22 let mlajšim dekletom, ki je po njegovi smrti dobilo tudi vse premoženje. V Rusiji se vse glasneje govori o "črnih vdovah", vojnih nevestah, ki se z vojaškimi rekruti poročajo za denar, nato pa upajo, da bodo čim prej umrli.
Los Angeles Kingsi so na družbenih omrežjih sporočili, da bodo 24. februarja 2027 upokojili dres s številko 11, ki ga je v dolgih 20 letih pri moštvu iz mesta angelov nosil slovenski hokejski as Anže Kopitar. Poleg upokojitve številke, s katero je Kopitar osvojil dva Stanleyjeva pokala v najmočnejši hokejski ligi na svetu NHL, bodo pred dvorano Crypto.com odkrili tudi bronasti kip, kar bo predstavljalo najvišje individualno priznanje organizacije.
Biografski film o Michaelu Jacksonu bo dobil nadaljevanje. Drugi del zgodbe o življenju pokojnega pevca naj bi začeli snemati konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta, je za Variety povedal filmski producent Adam Fogelson, njihov cilj pa je, da ga v kinodvoranah premierno predstavijo konec leta 2027 oziroma v začetku 2028.