To vprašanje so si vse od izbruha afere skakalni dresi zastavili mnogi. Potem ko so Norvežani na domačem svetovnem prvenstvu skušali zmagati z eno največjih goljufij v zgodovini smučarskih skokov, je bil namreč škandal tema tudi v Planici. Tam smo se o njem pogovarjali s poljskim novinarjem, ki je posnetke goljufanja razkril javnosti. Naš nekdanji skakalec Robert Kranjec, ki od športne upokojitve šiva skakalne drese, pa nam je v svoji delavnici pokazal, kaj so Norvežani pravzaprav naredili.

OGLAS

'Poznajo jih kot svoje gate' Robert Kranjec, ki je pred petimi leti skakalnice in letalnice zamenjal za šivalnico v Kranju, nam je pojasnil takole: "Razparali so šiv med nogama in všili "gurtno"." To pomeni, da so dresu dodali povezovalni trak, ki je učinkoval tako, da se je dres v razkoraku bolj napel. "To so morali že predhodno testirati, vedeli so, za kaj gre," še dodaja naš nekdanji odličen letalec in na naše vprašanje, ali je možno, da norveški skakalci za goljufijo z dresi niso vedeli, pomenljivo odgovarja: "Dresi pri skakalcih ... oni jih poznajo tako kot svoje gate." Koliko je Norvežanom rezultatsko prinesla goljufija, zdaj preverja neodvisna komisija. Ta bo natančno izračunala, koliko dlje so zaradi posegov v dres na svetovnem prvenstvu v Trondheimu skočili norveški skakalci. Na podlagi teh izračunov bo padla odločitev o morebitnem odvzemu medalje. Če bi Norvežanom vzeli zlato kolajno, bi to slovenskim skakalcem in skakalkam prineslo zlato. Na mešani tekmi so namreč Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek osvojili srebrno medaljo.

Dvomi v poštenost tekmovanj Analiza neodvisne komisije bo vplivala tudi na nadaljnje ukrepe Mednarodne smučarske zveze. Močno so se namreč okrepili dvomi v poštenost tekmovanj in v delovanje posameznih ekip. Vodja panoge smučarski skoki pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik pravi, da bodo predlagali, da je na vseh tekmovanjih v svetovnem pokalu prisoten predstavnik države, v kateri tekmovanje poteka, ki bo nadziral kontrolorje opreme. Nobena država si namreč ne želi, da bi se manipulacije z dresi dogajale na njenem prizorišču, zato takšen predlog. Pogorolečnik je bil sicer po škandalu eden prvih, ki je vložil protest. To je storil skupaj z Avstrijci in Poljaki. "Ta manipulacija, s katero so operirali v norveški reprezentanci, pomaga le določenim tekmovalcem," pojasnjuje in dodaja: "Je pa razlika v metrih lahko enormna."

O tem, ali bodo v novi sezoni v svetu smučarskih skokov zaživela nova pravila in kakšna bodo, smo se pogovarjali tudi z nekdanjim smučarskim skakalcem, predstavnikom športnikov pri Mednarodni smučarski zvezi Jernejem Damjanom.

Poljski novinar, ki je razkril afero: "Jaz nisem tisti, ki je dopuščal goljufije." Da je pri vsem skupaj najbolj pomembno ravno to, kako se bo odzvala Mednarodna smučarska zveza, meni tudi poljski novinar Jakub Balcerski, ki je prvi objavil posnetke goljufije. Pravi, da so namigovanja o nedovoljenih manipulacijah v svetu smučarskih skokov že dolgo prisotna, a da nikoli ni bilo dokazov. Posnetke Norvežanov, ujetih pri delu, je dobil uro pred tekmo na veliki skakalnici na SP V Trondheimu. "Delal sem v medijskem središču, pisal članek in skočil pokonci, skoraj prevrnil mizo. Zaprl sem računalnik, da ne bi razkril, kdo mi je poslal posnetek. Potem sem na telefonu pregledoval posnetke." Na Balcerskega že vse od razkritja povsem neupravičeno letijo obtožbe, da je s tem, ko je posnetek goljufanja objavil na omrežju X, uničil smučarske skoke. "Niso mi všeč te obtožbe," pravi in dodaja: "Nisem jaz tisti, ki je dopuščal goljufanje, nekateri pa to dopuščajo že (pre)dolgo."

Pogovor z Jakubom Balcerskim FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Balcerski se obtem sprašuje, zakaj so Norvežani goljufali po tem, ko so že osvojili zlato medaljo na srednji skakalnici? Zakaj so toliko tvegali? Pravi, da je to jasen znak, da so nedovoljene stvari počeli že dlje časa. A kako je sploh možno tako zelo poseči v dres na samem tekmovanju? Kranjec nam je pojasnil, da imajo izdelovalci dresov s seboj na tekmah prenosne šivalne stroje.

Jakub Balcerski za 24UR Inšpektor dodaja še: "Ta škandal je le vrh ledene gore." Prepričan je namreč, da je vanj vpletenih precej več ljudi, kot se zdi. Zato bo ključno pri ukrepih Mednarodne smučarske zveze zagotoviti neodvisne kontrolorje opreme in več kontrolorjev, da bo, kot pravi Anže Lanišek, enako za vse. In da bo črna senca, s katero je afera skakalni dresi prekrila svet smučarskih skokov, kmalu izginila.

FOTO: Damjan Žibert icon-expand