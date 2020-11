24ur.com za najboljši medijski portal v regiji!

Verjetno ni nikogar, ki bi rekel, da se bo z veseljem spominjal leta 2020. Če smo še januarja optimistično gledali v prihodnost, nas je pojav koronavirusa februarja v Evropi in nato še marca v Sloveniji pogosto pripravil do bolj pesimističnih pogledov. Od tega je zdaj že kar devet mesecev, precej hitro pa smo spremenili svoje navade in večina nas komaj čaka leto 2021, ko bi lahko s pomočjo cepiv in drugih novih tehnologij zaživeli normalno. Novinarji na portalu 24ur.com smo bili z vami ves ta čas, trudimo se, da bi vam vedno podali relevantne in točne podatke, bili smo tudi ena prvih ekip, ki je aktivno razkrivala lažne novice, ki so v marsikom vzbujale dvome.

V času pandemije je to bilo še jasneje, dnevno dobivamo na desetine vprašanj bralcev, ki jih poskušamo rešiti na takšen ali drugačen način. Po ministrstvih in na tiskovnih konferencah pogosto sprašujemo ravno ta vprašanja, ki jih dobivamo, saj se zavedamo, da bodo odgovori koristili številnim. Razkrivamo zgodbe, ki so pomembne za vsakogar, in pomagamo tam, kjer je to možno. S pomočjo Verige dobrih ljudi opozarjamo na številne nepravilnosti, ki se dogajajo v družbi, dnevno prenašamo tiskovne konference ter potem pripravljamo povzetke in pojasnila, da bi bilo čim jasneje, kako novi ukrepi ali pa njihove ukinitve vplivajo na jutrišnji dan.

Izbor za najboljši portal v regiji za leto 2020 poteka do konca novembra, portali pa prihajajo iz šestih držav, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Makedonije. Kot opažamo že nekaj let, so internetne strani, ki ponujajo novice iz domovine, tako politične in športne kot zabavne, vse bolj obiskane in pogosto tudi edini vir informacij za številne državljane.

Zdaj pa ekipa prosi bralce, da glasujete za nas, saj bi nam vaš glas veliko pomenil. Spodaj pa si lahko pogledate video, ki je nastal en mesec po začetku epidemije, ko smo začeli delati od doma. To je bilo neverjetnih sedem mesecev nazaj. In z vami bomo tudi v prihodnje.