24ur.com že tretje leto zapored najboljši medijski portal v regiji

Kot so pri Media Daily zapisali ob razglasitvi najboljšega medijskega portala v jugovzhodni Evropi, bi bil danes v normalnih razmerah dan za šampanjec in torto – 24ur.com ste že tretje leto zapored izglasovali za zmagovalca med 30 portali, ki so se uvrstili v ožji izbor. Seveda nam epidemiološke razmere tega ne omogočajo, zato si lahko z ekipo nazdravimo le prek Zooma.

Pot do trikratne zaporedne nominacije in potem do osvojitve imena najboljšega ob tako hudi konkurenci niti slučajno ni lahka, zagotovo pa je to rezultat trdega dela in napora celotne redakcije, na čelu katere je odgovorni urednik Jure Tepina, so zapisali pri Media Daily.

To leto je naš portal postal najboljši tako po številu glasov kot po ocenah žirije, so še poudarili. Glasovalo je 23.302 ljudi, kar je petkrat več kot lani, mi pa smo prejeli 35,22 odstotka glasov in maksimalno število točk žirije. Glasov bi bilo verjetno še več, če ne bi na spletni strani Media Daily imeli težav s hekerskimi napadi, ki pa jim jih je uspelo rešiti.