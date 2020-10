Trije triki, ki bodo otroku pomagali pri razvijanju ustvarjalne žilice

Ljudje smo si v osnovi med seboj morebiti res enaki, saj vsi hlepimo po enakih osnovnih dobrinah in pravicah. Ko pa si vzamemo čas in človeka dobro spoznamo, ugotovimo, da je vsak zgodba zase. Prav to mora biti naloga vsakega starša: da na stran potisne vse svoje neuresničene želje in neizpolnjene ideale, ki morda izvirajo že iz njegovega otroštva, ter se posveti svojemu otroku, njegovim talentom in željam. Čeprav smo bili vajeni živeti v svetu hitrega tempa in naglih sprememb, kjer je zmanjkovalo časa za vse, kar si morda želimo, nam je letošnje leto še toliko bolj dokazalo, kako pomembno je, da smo notranje zadovoljni in srečni. Otroški psihologi pa pogosto poročajo o istih metodah, ki vam ne vzamejo veliko časa, a lahko vašemu otroku spremenijo življenje.

Poslušajte otroka in se posvetite pogovoru

Iskreni pogovori so temelj vsakega uspešnega odnosa, pa naj bo to odnos z našim otrokom, starši, sodelavci ali celo šefom. Medtem ko lahko odrasle osebe vseeno več stvari dojamejo iz okolice, vašega vedenja in morda zgolj namigov, otroci za te stvari niso tako dovzetni, zato morate z njimi komunicirati jasno in odkrito. Vsi vemo, da otroci ogromno sprašujejo, številne raziskave so dokazale celo, da štiriletni otroci postavijo tudi do 300 vprašanj na dan. Vse to so vprašanja, ki se jih zares sprašujejo in ki jim lahko pomagajo pri širjenju obzorij, a od staršev je odvisno, ali si bodo vzeli čas in se odgovoru posvetili ali pa bodo zgolj zamahnili z roko in nadaljevali svoj dan. Otroški psihologi so si enotni, da bi morali vprašanja pri otrocih celo spodbujati, odgovarjati pa z navdušenjem in ne po sili ter na kratko. Še več, na vprašanje lahko odgovorite z vprašanjem in tako otroka spodbudite k lastnemu razmišljanju in iskanju rešitev.