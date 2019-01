Ljubljansko družino pri Reki zasledovalo, ustrahovalo in ogrožalo več moških

"Očitno so si nekoga izbrali, od trenutka, ko smo zapeljali na bencinsko črpalko, nam je namreč sledil drugi moški v vozilu Audi. Poleg ustrahovanja so z vožnjo na avtocesti ogrožali naša življenja , otroci so prav tako zelo pretreseni," sklene M.G.

Med odcepoma za Njivice in Omišalj je njen mož, 41-letni A.G., pravilno prehiteval kombi, zelo kmalu po tem pa sta v ogledalu zagledala motorno kolo, ki je vozilo čisto blizu zadnjega dela avtomobila, kjer sta sedela otroka:"Spraševala sva se, kaj je narobe, zakaj se vozi tako blizu. Bila je že tema, to se je zgodilo okoli 20.ure. Potem ko smo prečkali Krški most v smeri proti Sloveniji, smo se ustavili še na bencinski črpalki. Tam je isti motorist zapeljal pred nas in nam z roko nakazoval, naj mu sledimo. Z možem se nama je to zdelo zelo nenavadno. Na registrski tablici sva lahko razbrala le Reka, saj je bila registrska prelomljena."

Družina je bila v šoku, kot pove gospa, sta z možem želela le, da se to čim prej konča in reši, zato je njen mož moškim pokazal, kaj ima v denarnici: "Ko jim je dal vse, kar je imel, šlo je za približno 50 evrov, so odnehali in odšli."

Kot nadaljuje M.G., so pot zato nadaljevali in na reški obvoznici jih je začelo prehitevati novejše vozilo, znamke Audi, tudi reških tablic: "Ko je vožnja postala nevarna, saj nas je vozilo želelo izriniti iz ceste, smo ustavili na krajšem odseku. Avtomobil je zapeljal pred nas in iz njega sta stopila dva moška. Eden je bil oblečen v motoristična oblačila, a zagotovo ni šlo za istega motorista, ki nas je zasledoval prej, saj je bil tisti bolj drobne postave, ta pa je bil močnejši. Ob njem je bil tudi moški, ki je imel krepko čez 100 kilogramov, s svetlejšimi krajšimi lasmi. Stara sta bila okoli 30 let, govorila sta hrvaško."

"Potem ko smo prečkali Krški most v smeri proti Sloveniji, smo se ustavili še na bencinski črpalki. Tam je isti motorist zapeljal pred nas in nam z roko nakazoval, naj mu sledimo. Z možem se nama je to zdelo zelo nenavadno. "

Kot opisuje M.G. sta želela moška na silo odpreti vrata avtomobila in iz avtomobila potegniti njenega moža. Ta je stopil iz avtomobila in začeli so se prepirati. Takrat je iz vozila izstopila tudi gospa, saj jo je skrbelo, kaj se dogaja. Moška sta trdila, da je njen mož zbil motorista in poškodovali motorno vozilo: "To seveda ni držalo, zato sva z možem predlagala, da če je temu res tako, oddidemo na najbližjo policijsko postajo. Moškim to ni dišalo in nadaljevali so z ustrahovanjem. Na vsak način so želeli izsiliti namišljeno odškodnino."

"Ko jim je dal vse, kar je imel, šlo je za približno 50 evrov, so odnehali in odšli"

Kot je dodala, se je izkazalo, da je skupaj z motoristom za njimi ves čas vozil še Mercedes, voznik tega pa je zapisal njihovo registrsko številko. Moški so ponavljali, da želijo odškodnino in da so obvestili policijo na meji. Družina je bila v šoku, kot pove gospa, sta z možem želela le, da se to čim prej konča in reši, zato je njen mož moškim pokazal, kaj ima v denarnici: "Ko jim je dal vse, kar je imel, šlo je za približno 50 evrov, so odnehali in odšli. Policije nisva obvestila, ker sva v šoku želela le, da se vse čim hitreje konča."

Kot dodaja, še zdaj ne more verjeti, da so bili moški za 50 evrov pripravljeni izpeljati vse to in celo ogrožati življenja:"Očitno so si nekoga izbrali, od trenutka, ko smo zapeljali na bencinsko črpalko, nam je namreč sledil drugi moški v vozilu Audi. Poleg ustrahovanja so z vožnjo na avtocesti ogrožali naša življenja , otroci so prav tako zelo pretreseni," sklene M.G.