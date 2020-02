Accuweather objavil spomladansko napoved. Za Slovenijo napovedujejo 'normalno' vreme

Pričakuje se, da veter, ki je povzročal številne nevšečnosti zadnje tedne, ne bo več nevarnost, saj se bo pojavnost močnih vetrov počasi premikala proti severu. Občasne močnejše vetrne pojave napovedujejo za dele Irske in Velike Britanije.

Deževen začetek pomladi v Italiji in na Balkanskem polotoku

Eden redkih delov Evrope, ki naj bi imel to pomlad normalno ali nekoliko nadpovprečno količino padavin, je Balkanski polotok, so še zapisali. Največ dežja naj bi bilo od marca do začetka aprila, ko lahko nevihte, ki prečkajo Sredozemlje in se premikajo proti jugu iz vzhodne Rusije, prinašajo močnejše padavine. Poplave naj bi bile lokalno omejene, večjih težav se ne pričakuje. Padavine bodo koristile predvsem pred poletnimi meseci, ki so lahko celo bolj suhi kot običajno.

Marca bodo možne tudi snežne padavine, a zgolj v visokogorju, te padavine pa bi lahko motile normalne prometne povezave na visokogorskih prelazih. Vsak nevihtni sistem, ki bo prečkal regijo od konca aprila do maja, bo povečal tveganje za močne nevihte, te pa lahko predstavljajo tveganje za poplave in zelo močne vetrove. V drugi polovici sezone se pričakuje bolj sušno vreme, temperature so lahko rahlo nad povprečjem.