Ali Sova res piše ovadbe po navodilih Janeza Janše?

Po naših informacijah naj bi Sova iz kabineta predsednika vlade dobivala konkretna navodila, koga je treba ovaditi. Čeprav se pranje iranskega denarja na NLB do danes ni potrdilo, naj bi se eno od navodil v dokumentu zaposlenim na Sovi po naših neuradnih informacijah glasilo: "Skladno z navodilom direktorja se kazenska ovadba ali naznanilo o sumu, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, v delu, ki se nanaša na predmetne državne organe, vseeno odda brez dokazov oziroma dostopa do dejanske dokumentacije, zgolj na podlagi indicev, saj so takšne želje naročnika."

Zaradi takšnih navodil naj bi nekateri zaposleni, neuradno, opozarjali na domnevno sporno početje: "Agencija dostopa do predkazenskih spisov v zvezi z opravljanjem preiskav, ki so jih vodili NPU, SDT in Policija, nima, zato trditve, da svojega dela niso opravljali korektno, ne more podpreti z nobenimi dokazi. Glede na navedbe mnenja Direktorata za Policijo in druge varnostne naloge z dne 15. 9. 2017, do katerega imamo zgolj omejen dostop, pa lahko trdimo zgolj, da obstajajo indici, da se niso vsi postopki vodili skladno z zakonom. Kot dodatni indic, da navedeni organi svojega dela niso opravljali vestno, lahko dodamo tudi izjave Rada Pezdirja, v kolikor so navedbe resnične, saj je glede na njegovo javno izpostavljanje v tej zadevi, kot tudi sodelovanje pri obeh preiskovalnih komisijah DZ zares nenavadno, da ga nihče od vpletenih akterjev nikoli ni kontaktiral." Takšna komunikacija naj bi se po naših informacijah dogajala na Sovi.

Kdo torej daje navodila direktorju Sove, nekdanjemu odvetniku Janezu Stušku? Vse to so vprašanja, ki burijo duhove. Z njimi se ukvarja tudi Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki jo vodi poslanec SD Matjaž Nemec. Komisija je že opravila nadzor na Sovi, do kakšnih ugotovitev je prišla, pa ni znano. Vladajoča koalicija na vse možne načine obračunava s policijo, tožilstvom in sodstvom. Je v svoje obračune vpletla še Sovo? Gre za zlorabo te institucije?

Ali direktor Sove podrejenim odreja, kar zahteva "naročnik"? V enem dokumentu se torej omenja, da naj se skladno z navodili direktorja ovadba vloži brez dokazov, zgolj na podlagi indicev, ker so takšne želje naročnika. V drugem dokumentu pa naj bi med drugim pisalo: "Skladno z izrecnim navodilom direktorja smo v naznanilo dodali še vse zahtevane osebe in popravke."

Kdo torej določa imena ljudi, ki jih je potrebno kazensko ovaditi? Ali direktor Sove dobiva navodila iz kabineta predsednika vlade? Ali pravniki v ovadbe napišejo vse, kar se jim odredi? Ali pri svojem delu spoštujejo zakonodajo? Ali morda izvršujejo celo kazniva dejanja? Tudi na to bo skušala odgovore dobiti Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. SDS na vse načine želi drugačen epilog preiskave o pranju iranskega denarja Največja vladna stranka zgodbo o domnevnem pranju denarja preko NLB že dolgo uporablja za obračun z določenimi ljudi in jih diskreditira. Strokovni sodelavec parlamentarne komisije Rado Pezdir pa napada kriminaliste in tožilce, jih zmerja in žali, vlaga kazenske ovadbe in podobno. Na vsak način želijo člani nekdanje preiskovalne komisije izsiliti drugačen epilog te zgodbe kot ga zagovarja stroka. Zato je najmanj nenavadno, da se Sova, ki nima nobenih pristojnosti v kriminalistični preiskavi, v raznih dopisih sprašuje, zakaj nihče ni kontaktiral Pezdirja?

Še več, razpravljajo celo, da je to lahko dodatni indic, da organi svojega dela niso opravljali vestno, ker niso kontaktirali Pezdirja. Ob takšnih izjavah zaposlenih na Sovi se verjetno kriminalisti in tožilci lahko samo držijo za glavo. Ob tem naj spomnimo, kako so se na Pezdirjev članek, v katerem je žalil tožilca Jako Brezigarja, ker je zavrgel ovadbo parlamentarne komisije, odzvali na Specializiranem državnem tožilstvu:« Ni mogoče polemizirati z navedbami avtorja članka, iz katerih je razvidno temeljno nepoznavanje kazenskega postopka in dokaznih standardov in ki si jemlje pravico biti edini razsodnik, pri čemer pa ni sposoben potrebne racionalne distance za trezno razsojanje.« Po naših informacijah Janko Goršek in Darko Muženič nista kazensko ovadena Glasila stranke SDS so torej poročala, da je Sova zaradi afere o pranju iranskega denarja na tožilstvo posredovala kazenske ovadbe zoper tedanjo upravo NLB, vodstvo Banke Slovenije in Urada za preprečevanje pranja denarja ter zoper posameznike na policiji. In da sta ovadena tudi nekdanji generalni direktor slovenske policije Janko Goršekter razrešeni direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič. Kje je nastal kratek stik med tistimi, ki so lansirali ta podatek v javnost, ni jasno, saj Janko Goršek in Darko Muženič po naših neuradnih, a preverjenih informacijah, zagotovo nista kazensko ovadena. Tožilstvo ne vodi nobene preiskave zoper njiju zaradi prijave Sove.

Strankarski portali večkrat pišejo, da »ko je policijo vodil Janko Goršek, se je v NLB opralo za skoraj milijardo evrov iranskega denarja za iranski režim, vendar policija primera ni preganjala«. In da so leta 2012, ko je notranji minister postal Vinko Gorenak, obstajali razlogi za njegovo razrešitev. A ker ga po takratni zakonodaji ni mogel razrešiti, ga je prosil, naj sam odstopi. Je pa zanimivo, da je minister Gorenak prav v tistem času, po naših informacijah, za oceno delovne uspešnosti v letu 2012 za Gorška med drugim zapisal: "Janko Goršek je v ocenjevalnem obdobju nadpovprečen. Naloge so bile opravljene pravočasno, pri tem je pokazal visoko stopnjo samostojnosti, kar niti ne preseneča, saj delovno področje kot dolgoletni delavec policije dobro pozna. Ustvarjalnost in natančnost pri delu so njegove odlike. Naloge so bile vedno in v celoti opravljene zanesljivo, pravočasno in odgovorno.« Od 12 rubrik ga je Gorenak samo v eni ocenil z zelo dobro, v 11 pa kot odlično.

