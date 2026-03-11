Nas zaradi vojne v Iranu čakajo še višje cene hrane in inflacija?

Slovenija in svet se soočata z naraščajočimi vprašanji glede vpliva aktualnega konflikta v Iranu na gospodarstvo. Glavne skrbi se osredotočajo na eskalacijo cen energentov in potencialne posledice za inflacijo, posebej na cene hrane. Vprašanja so usmerjena tudi v stabilnost regije in mednarodne politike, vključno z napovedmi ZDA o koncu spopadov ter notranjepolitičnimi pritiski na predsednika. O dogajanju pri nas in na Bližnjem vzhodu smo se v oddaji 24UR ZVEČER pogovarjali z analitikom Gospodarske zbornice Bojanom Ivancem, poznavalcem mednarodnih odnosov Farisom Kočanom in našo dopisnico iz ZDA Tadejo Lampret.

Draga hrana FOTO: Adobe Stock

Gospodarske posledice naraščajočih cen energentov

Na vprašanje, ali lahko – glede na to, da so se podražile cene goriv, pričakujemo tudi višje cene hrane in višjo inflacijo, je Ivanc dejal, da je enajsti dan od začetka konflikta to še prezgodaj trditi. Opozoril je, da se znotraj dobavnih verig pojavlja strah pred neupravičenim dvigom cen, čeprav je večina podjetij nakupe zemeljskega plina opravila že po nižjih, preteklih cenah. Izjemo predstavljajo veliki industrijski porabniki, ki se opirajo na mesečne pogodbe. Ivanc tako ugotavlja, da "ni ekonomskega razloga, stroškovnega vidika, da bi nekdo na kratek rok moral dvigniti cene." Opozoril je tudi na posredni vpliv cen nafte na plastično in kemično industrijo ter na ključen podatek, da cene hrane predstavljajo pomemben del potrošniške košarice, natančneje šestino. Za cene sadja in zelenjave je na primer bolj od cen nafte pomembna letina v regiji, kot je Padska nižina.

Koliko časa še?