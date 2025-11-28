Ana Praznik o novi sezoni Delovne akcije: Pomoč sočloveku je nekaj lepega

Deveta sezona Delovne akcije z Ano Praznik bo presegla dosedanje okvire! Voditeljica razkriva, da se tokrat ne bodo osredotočali le na posameznike, ampak bodo pomoč ponudili tudi društvom in skupnostim, ki prispevajo k lokalnemu okolju. Prijave so že odprte!

Voditeljica Ana Praznik je predstavila vznemirljive novosti in delila vpogled v dolgo pričakovano deveto sezono priljubljene oddaje Delovna akcija. Po zasluženem počitku je Ana izrazila svoje navdušenje nad prihajajočim projektom, ki prinaša bistveno razširitev programa pomoči. Tokratna sezona obljublja ne le prenovitve domov za posameznike in družine v stiski, ampak se bo ekipa prvič usmerila tudi v podporo širši skupnosti, vključno z društvi in organizacijami, ki nesebično pomagajo drugim. Oddaja je ponovno odprla prijave, kar ponuja izjemno priložnost tistim, ki potrebujejo pomoč, kot tudi tistim, ki si zaslužijo podporo zaradi svojega prispevka k družbi.

Ana Praznik se vrača v deveti sezoni Delovne akcije. FOTO: POP TV icon-expand

Novi poudarek: Pomoč skupnostim in društvom

Srž programa, prenova domov za družine in posameznike, ostaja nespremenjena, vendar pa bo deveta sezona prinesla novost. Ana je pojasnila: "Pozivamo skupnosti, društva, tudi posameznike, ki pomagajo ostalim, da jih prijavijo." S to razširitvijo se bo oddaja usmerila k tistim, ki pogosto stojijo v ozadju, kot so prostovoljna gasilska društva z omejenimi finančnimi sredstvi ali zavetišča za živali in podobno. Cilj je podpreti organizacije, ki so ključne za lokalne skupnosti, a se same pogosto srečujejo s pomanjkanjem virov. Gre za pomoč tistim, ki pomagajo, kar poudarja pomen vzajemnosti in solidarnosti v družbi.

Ena izmed osrednjih vrednot Delovne akcije ostaja širjenje dobrega in zavedanje o pomenu medsebojne pomoči, kar je še posebej izrazito v današnjih časih. Ana je poudarila: "To, da širimo dobro, da se zavedamo, da je pomoč sočloveku nekaj lepega, nekaj, kar je pravzaprav v današnjih časih potrebno že zaradi samega občutka dobrega in občutka po tem, da si nekaj dobrega naredil, ampak tudi dejansko pomagaš." Ekipa želi s tem pokazati, da so mnoga neprofitna društva in organizacije, ki pomagajo brez plačila, pogosto odvisna od zbiranja sredstev in donacij. Delovna akcija se jim pridružuje pri tem prizadevanju in jim bo po svojih najboljših močeh pomagala do boljših pogojev za delovanje.

Ekipa Delovne akcije zelo resno jemlje preverjanje vseh prijav, da bi zagotovila, da pomoč resnično pride do tistih, ki si jo najbolj zaslužijo in so resnično v stiski. Ana je opisala podroben postopek preverjanja: "Žal moramo to početi, ker smo ugotovili, da se včasih tudi kakšni nepridipravi prikradejo." To vključuje preverjanje lastništva nepremičnin, finančnih sredstev in verodostojnosti zgodb. Cilj je pomagati ljudem in društvom, ki so kljub težkim življenjskim okoliščinam vztrajni in optimistični. Ekipa je prepričana, da je s skupnimi močmi in znanjem mojstrov mogoče ustvarjati lepe zgodbe, ki resnično spremenijo življenja.

Znanje mojstrov in nasveti za dom

Oddaja stremi k temu, da gledalcem posreduje tudi praktične informacije. Ana je izpostavila visoko strokovnost ekipe mojstrov: "Mojstri so polni znanja in tudi novih idej. Zelo se znajdejo v kakšnih nepredvidljivih situacijah in to mi je izjemno všeč pri njih, da ko pridemo do kakšnega problema, da ni zdaj 'oh, kaj pa zdaj'." Ne glede na kompleksnost izzivov, mojstri vedno najdejo skupno rešitev, saj združijo svoje specifične veščine. To omogoča, da se gledalci tudi sami učijo iz predvajane vsebine, kar je eden izmed ključnih ciljev oddaje.

Bi si mislili, da imajo družine kaj besede pri končnem izgledu? Ana Praznik je razkrila presenetljivo dejstvo: "Popolnoma nič." To ni šala! Dve vrhunski arhitektki poskrbita za vse prostorske rešitve, ki so prilagojene vsaki družini ali društvu posebej. Spomnila se je, kako so invalidu na invalidskem vozičku lani prilagodili celotno hišo, razširili hodnike in vrata. Končni rezultat je popolno presenečenje – prejemniki prvič vidijo prenovljen dom šele teden dni po tem, ko so ga zapustili. Zato pogosto pravijo: "počutim se, kot da sem v hotelu," ker je sprememba tako velika!

Večkrat tečejo solze sreče

Ena izmed ključnih značilnosti oddaje so čustvene reakcije in solze sreče. Ana je potrdila, da so solze ob zaključkih prenov stalnica, tudi med člani ekipe: "Mislim, veš kako jokaš. Ampak da tudi mi jokamo zraven." Voditeljica je poudarila iskrenost svojih čustev in izrazila prepričanje, da so prijaznost in vzajemnost temelji boljšega sobivanja. Po njenih besedah oddaja ne spreminja le bivalnih pogojev, temveč širi sporočilo o pomembnosti sočutja in medsebojne podpore, kar je zanjo izjemno pomembno.

Voditeljica ob tem vabi kandidate, ki bi želeli postati del ekipe: "Če se kdo čuti, da bi bil lahko del 'Delovne akcije' kot član, kot mojster, zakaj pa ne?" Delovne akcije je v preteklih sezonah sicer že oblikovala stabilno jedro, vendar življenje prinaša spremembe, zato so vedno odprti za samoiniciativne prijave, klice in sporočila. Pravi mojstri so po njenih besedah vedno iskani in cenjeni. Snemanje devete sezone se začne konec januarja, pred tem pa bo ekipa iz velikega bazena prijav izbrala tiste, ki izpolnjujejo določene pogoje in so najprimernejši za sodelovanje v novi sezoni.

Kmalu deveta sezona