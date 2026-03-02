Gregorčič je ocenil, da je Gibanje Svoboda s tem, ko je na soočenje namesto aktualne ministrice Valentine Prevolnik Rupel, poslalo poslanko Tamaro Kozlovič, poslalo sporočilo. "Bodisi ne zaupajo njenemu javnemu nastopanju, bodisi ne zaupajo njeni politiki."

Meni pa tudi, da to, da so Pirati namesto kakšnega strokovnjaka, poslali svojega predsednika, kaže ozkost njihovega kadrovskega bazena.

Lukšič je opazil, da je bilo na tokratnem soočenju, za razliko od soočenja prvakov strank, veliko več žensk. Pa tudi, da je bilo manj politično, bolj so bili v ospredju podatki. "Pokazalo se je, da stranke nimajo tako zelo različnih pogledov pri posameznih rešitvah, ampak da je delitev javno-zasebno neka prepreka, da bi se nato politika bolj lotila realnih problemov. Ker to, kar zdaj vidimo, po 35 letih, je, da smo imeli leve in desne vlade, problemi pa ostajajo isti. To soočenje je pokazalo, kje je glavni problem. To, da politiziramo o zadevah, ki so rešljive tehnično. Imamo primere dobre prakse tako v javnem kot zasebnem, treba je pa drugače organizirati."

"Niso pa izpostavili vprašanje plačnega sistema. V javnem zdravstvu ni zdravnikov in sester, ampak so javni uslužbenci in glavnina problema je tu. Padejo v sistem javnih plač. Kirurga ne moreš plačati po storilnosti, ker je zavezan sistemu. In to bi morali načeti enkrat za vselej," je poudaril Lukšič.

"Pokazala se je glavna razlika med koalicijo in ostalimi - trenutna koalicija iz meni neznanega razloga, morda celo kakšnega, ki ni najbolj časten, zagovarja izključno državno zdravstvo, toda edina merodajna metrika so čakalne dobe, ki so se v tem mandatu podaljšale, torej niso rešili ničesar," pa je izpostavil Gregorčič. "Imamo srečo, da smo v EU, namreč, če so čakalne dobe nedopustno dolge, imamo možnost oditi v tujino in v nekaterih primerih to krije javna zdravstvena zavarovalnica. Tega pa ne morejo spremeniti, ker to določa uredba EU, preko česar naša politika ne more. Naša politika gradi na ideoloških delitvah, namesto da bi razmišljala širše."

Lukšič pa se je dotaknil gradnje zasebnih klinik. "Eni govorijo, da je to slabo. To ni slabo, to je dobro."

