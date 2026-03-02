Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Naslovnica

'Politiziramo o zadevah, ki so rešljive tehnično'

02. 03. 2026 23.02 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Komentar soočenja

Za nami je še eno predvolilno soočenje, tokrat je bila tema zdravstvo. Kaj o izjavah predstavnikov osmih strank, ki jim je povprečje zadnjih treh javnomnenjskih anket namerilo najvišjo podporo, menita politična analitika Peter Gregorčič in Igor Lukšič?

Gregorčič je ocenil, da je Gibanje Svoboda s tem, ko je na soočenje namesto aktualne ministrice Valentine Prevolnik Rupel, poslalo poslanko Tamaro Kozlovič, poslalo sporočilo. "Bodisi ne zaupajo njenemu javnemu nastopanju, bodisi ne zaupajo njeni politiki."

Meni pa tudi, da to, da so Pirati namesto kakšnega strokovnjaka, poslali svojega predsednika, kaže ozkost njihovega kadrovskega bazena. 

Lukšič je opazil, da je bilo na tokratnem soočenju, za razliko od soočenja prvakov strank, veliko več žensk. Pa tudi, da je bilo manj politično, bolj so bili v ospredju podatki. "Pokazalo se je, da stranke nimajo tako zelo različnih pogledov pri posameznih rešitvah, ampak da je delitev javno-zasebno neka prepreka, da bi se nato politika bolj lotila realnih problemov. Ker to, kar zdaj vidimo, po 35 letih, je, da smo imeli leve in desne vlade, problemi pa ostajajo isti. To soočenje je pokazalo, kje je glavni problem. To, da politiziramo o zadevah, ki so rešljive tehnično. Imamo primere dobre prakse tako v javnem kot zasebnem, treba je pa drugače organizirati."

"Niso pa izpostavili vprašanje plačnega sistema. V javnem zdravstvu ni zdravnikov in sester, ampak so javni uslužbenci in glavnina problema je tu. Padejo v sistem javnih plač. Kirurga ne moreš plačati po storilnosti, ker je zavezan sistemu. In to bi morali načeti enkrat za vselej," je poudaril Lukšič. 

"Pokazala se je glavna razlika med koalicijo in ostalimi - trenutna koalicija iz meni neznanega razloga, morda celo kakšnega, ki ni najbolj časten, zagovarja izključno državno zdravstvo, toda edina merodajna metrika so čakalne dobe, ki so se v tem mandatu podaljšale, torej niso rešili ničesar," pa je izpostavil Gregorčič. "Imamo srečo, da smo v EU, namreč, če so čakalne dobe nedopustno dolge, imamo možnost oditi v tujino in v nekaterih primerih to krije javna zdravstvena zavarovalnica. Tega pa ne morejo spremeniti, ker to določa uredba EU, preko česar naša politika ne more. Naša politika gradi na ideoloških delitvah, namesto da bi razmišljala širše."

Lukšič pa se je dotaknil gradnje zasebnih klinik. "Eni govorijo, da je to slabo. To ni slabo, to je dobro."

Celoten pogovor pa si lahko ogledate v video posnetku. 

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zdravstvo politično soočenje javno zasebno zdravstvo čakalne dobe zdravstvena politika

Iran: Uničili bomo vsako ladjo, ki bo skušala prečkati Hormuško ožino

Melania Trump izrazila sožalje družinam 'junakov, ki so umrli za svobodo'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Kako prihraniti na tisoče in kupiti kakovosten rabljen avto
Je to Trumpov pravi cilj?
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
To so najbolj igrive pasme psov
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
okusno
Portal
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
voyo
Portal
Kmetija
Ben se vrača
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551