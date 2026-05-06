Brglez po 11-urni zapori avtoceste: Potrebna je boljša usklajenost

V nedavnem incidentu na primorski avtocesti je bila pot med Ljubljano in obalo zaradi nesreče tovornjaka s svinjskimi polovicami zaprta 11 ur. Ključni problem je predstavljala neodzivnost veterinarske inšpekcije, ki klicev ni vračala polne štiri ure. Andrej Brglez, strokovnjak za mobilnost, izpostavlja, da gre za vprašanje sistemskih postopkov: "Medtem ko je na stotine voznikov stalo v koloni, Primorka pa je bila zaprta 11 ur, je telefon veterinarskih inšpektorjev zvonil v prazno."

Takšen sistemski krč je v državi, ki velja za ključno tranzitno pot s tisoči tovornjaki dnevno, popolnoma nesprejemljiv in zahteva takojšnjo analizo protokolov ukrepanja. "Države imajo različne metode, pri tem pogosto preložijo to odgovornost in pooblastila kar policiji, ki se odloči," je povedal.

Od prvega marca do konca prvomajskih praznikov se je na območju postojnskega delovišča zgodilo 47 prometnih nesreč, kar pomeni povprečno eno nesrečo na vsakih 17 ur. "Brezmadežnega verjetno ni nobenega deležnika," ocenjuje Brglez. Dars sicer sodeluje s policijo, vendar so potrebne hitrejše prilagoditve situacijam na terenu.

"Imamo 43 kilometrov Hormuških ožin na naših avtocestah, kjer vozimo na silo in razmišljamo le o tem, kako bi izsilili prednost." Takšno obnašanje, v kombinaciji z ozkimi pasovi ob deloviščih, kjer so razmiki med vozili minimalni, vodi v nenehne trke. Zato Brglez poziva k večji strpnosti in večji varnostni razdalji, ki je po vzoru Nizozemske ključna za preprečevanje zastojev.

Pred vrati je poletna sezona in z njo nov naval turistov in tovornih vozil. Andrej Brglez izpostavlja, da ne smemo ponoviti napak z 11-urnim čakanjem. Rešitev ni le v novih cestah, temveč v pametnejši vožnji. "Moramo imeti večjo varnostno razdaljo in moramo upoštevati tudi vse ostale," zaključuje. Odgovornost je na strani politike, ki napoveduje nove investicije, upravljalca, ki mora bolje upravljati z incidenti, in voznikov, ki morajo s svojo kulturo vožnje preprečiti, da bi avtoceste postale le dolga parkirišča.