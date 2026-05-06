Slovenija

Brglez po 11-urni zapori avtoceste: Potrebna je boljša usklajenost

Ljubljana, 06. 05. 2026 06.00 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Nesreča tovornjaka na primorski avtocesti

Na naših avtocestah se v povprečju zgodi ena nesreča na 17 ur, kar ustvarja nepregleden prometni kaos. Andrej Brglez je v pogovoru v oddaji 24UR ZVEČER zato izpostavil nujnost spremembe prometne kulture, večje varnostne razdalje in pametnejšega odzivanja na terenske razmere.

  Iz 24UR ZVEČER: Brglez o kaosu na primorski avtocesti
    07:04
    Iz 24UR ZVEČER: Brglez o kaosu na primorski avtocesti
  Iz 24UR ZVEČER: Zakaj 11-urna zapora ceste?
    03:58
    Iz 24UR ZVEČER: Zakaj 11-urna zapora ceste?

V nedavnem incidentu na primorski avtocesti je bila pot med Ljubljano in obalo zaradi nesreče tovornjaka s svinjskimi polovicami zaprta 11 ur. Ključni problem je predstavljala neodzivnost veterinarske inšpekcije, ki klicev ni vračala polne štiri ure. Andrej Brglez, strokovnjak za mobilnost, izpostavlja, da gre za vprašanje sistemskih postopkov: "Medtem ko je na stotine voznikov stalo v koloni, Primorka pa je bila zaprta 11 ur, je telefon veterinarskih inšpektorjev zvonil v prazno."

Takšen sistemski krč je v državi, ki velja za ključno tranzitno pot s tisoči tovornjaki dnevno, popolnoma nesprejemljiv in zahteva takojšnjo analizo protokolov ukrepanja. "Države imajo različne metode, pri tem pogosto preložijo to odgovornost in pooblastila kar policiji, ki se odloči," je povedal.

Od prvega marca do konca prvomajskih praznikov se je na območju postojnskega delovišča zgodilo 47 prometnih nesreč, kar pomeni povprečno eno nesrečo na vsakih 17 ur. "Brezmadežnega verjetno ni nobenega deležnika," ocenjuje Brglez. Dars sicer sodeluje s policijo, vendar so potrebne hitrejše prilagoditve situacijam na terenu.

"Imamo 43 kilometrov Hormuških ožin na naših avtocestah, kjer vozimo na silo in razmišljamo le o tem, kako bi izsilili prednost." Takšno obnašanje, v kombinaciji z ozkimi pasovi ob deloviščih, kjer so razmiki med vozili minimalni, vodi v nenehne trke. Zato Brglez poziva k večji strpnosti in večji varnostni razdalji, ki je po vzoru Nizozemske ključna za preprečevanje zastojev.

Pred vrati je poletna sezona in z njo nov naval turistov in tovornih vozil. Andrej Brglez izpostavlja, da ne smemo ponoviti napak z 11-urnim čakanjem. Rešitev ni le v novih cestah, temveč v pametnejši vožnji. "Moramo imeti večjo varnostno razdaljo in moramo upoštevati tudi vse ostale," zaključuje. Odgovornost je na strani politike, ki napoveduje nove investicije, upravljalca, ki mora bolje upravljati z incidenti, in voznikov, ki morajo s svojo kulturo vožnje preprečiti, da bi avtoceste postale le dolga parkirišča.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
mobilnost Andrej Brglez prometne nesreče Dars avtocesta promet prometna nesreča

Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Kmetija
