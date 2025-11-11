Anže Zavrl se je tudi uradno zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov

Anže Zavrl, član priljubljene narodnozabavne skupine Gadi , je s tem podvigom združil dve svoji veliki ljubezni – glasbo in šport . Harmoniko, ki jo je poimenoval Maratonika, so posebej zanj izdelali tako, da je bila dovolj lahka, udobna in odporna za dolgotrajen tek.

V pogovoru nam je Anže zaupal, kako je shujšal in kako je ta pot potekala. Anže se je za hujšanje odločil predvsem zaradi počutja in energije, ki jo potrebuje na odru. Kot glasbenik, ki večere preživlja v gibanju, petju in igranju, je začel opažati, da mu telo ne sledi več tako, kot bi si želel. Ideja o spremembi se je v njem kuhala že dolgo. A kot pravi sam, je bilo vedno: "Jutri pa bom začel." In ta 'jutri' se je kar vlekel ...

Prelomnica je prišla, ko je nehal iskati bližnjice in začel poslušati svoje telo. Ključ do uspeha? Kot sam pravi: "Ne bom ničesar odstranjeval, ampak bom pa izbiral, kaj bo moje telo dobilo."

V iskrenem in navdihujočem pogovoru nam je Anže zaupal tudi manj znano plat svojega življenja – delal je kot učitelj v osnovni šoli in v tem neizmerno užival, v pogovoru pa nam je zaupal, kaj je pretehtalo, da službo pusti. Anže je spregovoril tudi o svojem pogledu na družbo, šolski sistem in kaj on zahteva od svojih otrok.