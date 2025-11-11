Svetli način
Anže Zavrl se je tudi uradno zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov

Ljubljana, 11. 11. 2025 10.15 | Posodobljeno pred eno minuto

Klara Čampa
V tokratni epizodi Popkasta gostimo izjemnega gosta – Anžeta Zavrla: glasbenik, oče, mož in zdaj tudi uradno Guinnessov rekorder, ki je Ljubljanski maraton pretekel s harmoniko v rokah. Ne samo, da je pretekel vseh 42 kilometrov, med tekom je ves čas igral – in to brez večjih premorov. Zaupal pa nam je tudi, da ni šlo brez zapletov – med tekom se mu je zlomilo stojalo za kamero.

Anže Zavrl, član priljubljene narodnozabavne skupine Gadi, je s tem podvigom združil dve svoji veliki ljubezni – glasbo in šport. Harmoniko, ki jo je poimenoval Maratonika, so posebej zanj izdelali tako, da je bila dovolj lahka, udobna in odporna za dolgotrajen tek.

Pot do izgube kar 28 kilogramov

V pogovoru nam je Anže zaupal, kako je shujšal in kako je ta pot potekala. Anže se je za hujšanje odločil predvsem zaradi počutja in energije, ki jo potrebuje na odru. Kot glasbenik, ki večere preživlja v gibanju, petju in igranju, je začel opažati, da mu telo ne sledi več tako, kot bi si želel. Ideja o spremembi se je v njem kuhala že dolgo. A kot pravi sam, je bilo vedno: "Jutri pa bom začel." In ta 'jutri' se je kar vlekel ...

Prelomnica je prišla, ko je nehal iskati bližnjice in začel poslušati svoje telo. Ključ do uspeha? Kot sam pravi: "Ne bom ničesar odstranjeval, ampak bom pa izbiral, kaj bo moje telo dobilo."  

V iskrenem in navdihujočem pogovoru nam je Anže zaupal tudi manj znano plat svojega življenja – delal je kot učitelj v osnovni šoli in v tem neizmerno užival, v pogovoru pa nam je zaupal, kaj je pretehtalo, da službo pusti. Anže je spregovoril tudi o svojem pogledu na družbo, šolski sistem in kaj on zahteva od svojih otrok.

Popkast Anže Zavrl
Popkast Anže Zavrl FOTO: POP TV

Kako se je rodila ideja o tem, da bi pretekel maraton, in to kar s harmoniko

Kot je povedal Anže Zavrl, je pretekel že maratone v Parizu, Rimu in Pragi. "Ravno v Pragi je padla ideja, da na ljubljanskem tečem s harmoniko," je dejal. Septembra je svojo namero simbolično napovedal na vrhu Triglava, nato pa se sistematično pripravljal z intenzivnimi treningi. Prva skladba, ki jo je zaigral na ciljni črti, je bila Avsenikova "Slovenija, od kod lepote tvoje" in ravno to je bilo Anžetovo sporočilo ob koncu pogovora: najti srečo v nas samih. 

